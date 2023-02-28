Спрос на eSIM в 2022-м вырос в пять раз по сравнению с предыдущим годом — Finance.ua

Спрос на eSIM в 2022-м вырос в пять раз по сравнению с предыдущим годом Сегодня 05:47 — Технологии&Авто

Спрос на eSIM в 2022-м вырос в пять раз по сравнению с предыдущим годом

В первый год полномасштабной войны украинцы гораздо чаще покупали мобильный номер без физической SIM-карты. Такой возможностью пользовались, в частности, жители оккупированных территорий и выехавшие за границу семьи — чтобы оставаться на связи с родными.

По данным lifecell, спрос на eSIM в 2022 году вырос в пять раз по сравнению с предыдущим годом. Пик спроса на цифровые SIM пришелся на март: с 4 по 7 марта с их помощью к lifecell присоединились в 25 раз больше абонентов, чем за аналогичный период предыдущего года.

Рост спроса на электронные SIM наблюдался и во время масштабных отключений электроэнергии: eSIM покупали вдвое больше в ноябре и декабре прошлого года по сравнению с другими месяцами 2022 года.

В прошлом году наблюдался еще один тренд — рост спроса на eSIM из-за границы. Возможностью приобрести украинский номер воспользовались многие украинцы, вынужденно покинувшие свои дома и выехавшие за пределы Украины из-за войны.

Причины роста спроса на цифровые SIM:

не нужно искать оффлайн-точку продаж — потребуется всего минута, чтобы приобрести eSIM или заменить SIM на eSIM;

защищена от физических повреждений;

в случае утери смартфона злоумышленник не сможет ею воспользоваться;

на одном устройстве можно использовать несколько eSIM.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.