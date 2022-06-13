Справка переселенца: где без нее не обойтись и как получить документ — Finance.ua

Справка переселенца: где без нее не обойтись и как получить документ

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Справка переселенца: где без нее не обойтись и как получить документ

В Министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины напомнили гражданам о порядке получения и использования справки внутренне перемещенного лица (ВПЛ).

Об этом сообщила пресс-служба Минреинтеграции.

Этот документ позволяет получать предусмотренные государством социальные выплаты. Сначала необходимо установить приложение Дія на смартфон и пройти авторизацию. Через банк-ID Дія автоматически отображает все данные о личности и документах, имеющихся в доступе.

В Дії справка ВПЛ отображается, как и любой другой документ, — паспорт, водительские права и т.п. — в электронном виде.

Как добавить справку ВПЛ в приложение Дія

После авторизации в приложении справка переселенца подтягивается в Дію при наличии всех сведений в соответствующих реестрах. Если справка не отображается, следует обратиться в органы соцзащиты по месту жительства.

Как получить справку ВПЛ через Дію: инструкция

Услуга доступна для граждан, переместившихся с территории громад, расположенных в районах проведения боевых действий или находящихся во временной оккупации, осаде.

Чтобы получить справку ВПЛ в Дії, перейдите в раздел Услуги — Получить статус ВПЛ — и подать заявку.

Далее указать следующие данные:

текущее местонахождение (подтвердить с помощью геолокации);

данные детей, находящихся с вами;

данные карты єПідтримки;

потребности в месте пребывания (в медицинском обслуживании, образовании или гуманитарной помощи и т.п.).

В течение нескольких дней справка ВПЛ должна появиться в Дії, а после обработки информации на карту єПідтримки перечислят средства.

Почему иногда при оформлении статуса ВПЛ через Дію программа выдает ошибку

Это может быть связано с перегрузкой системы, когда большое количество пользователей пытаются войти одновременно. В этом случае повторите попытку через некоторое время.

Также зарегистрироваться как ВПЛ можно и в управлении соцзащиты и труда по месту нахождения.

Где еще можно получить справку ВПЛ:

в исполнительных органах сельских, поселковых, городских советов;

в центрах предоставления административных услуг;

в структурных подразделениях по вопросам соцзащиты населения районных, районных в г. Киеве и в Севастополе госадминистраций, исполнительных органов городских, районных в городах (в случае их создания) советов.

Как заказать услугу

Подать заявление на получение услуги можно лично или посредством законного представителя.

Услугу предоставляют бесплатно.

Для чего нужна справка ВПЛ:

открытия счетов в банках;

восстановления или вклеивания фотографии в паспорт гражданина Украины;

получения социальных выплат и компенсаций;

уплаты налогов по месту жительства;

в сервисных центрах МВД;

при зачислении в школу или детсад.

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