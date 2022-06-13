Справка переселенца: где без нее не обойтись и как получить документ — Finance.ua

Этот документ позволяет получать предусмотренные государством социальные выплаты. Сначала необходимо установить приложение Дія на смартфон и пройти авторизацию. Через банк-ID Дія автоматически отображает все данные о личности и документах, имеющихся в доступе.
В Дії справка ВПЛ отображается, как и любой другой документ, — паспорт, водительские права и т.п. — в электронном виде.
Как добавить справку ВПЛ в приложение Дія
После авторизации в приложении справка переселенца подтягивается в Дію при наличии всех сведений в соответствующих реестрах. Если справка не отображается, следует обратиться в органы соцзащиты по месту жительства.
Как получить справку ВПЛ через Дію: инструкция
Услуга доступна для граждан, переместившихся с территории громад, расположенных в районах проведения боевых действий или находящихся во временной оккупации, осаде.
Чтобы получить справку ВПЛ в Дії, перейдите в раздел Услуги — Получить статус ВПЛ — и подать заявку.
Далее указать следующие данные:
текущее местонахождение (подтвердить с помощью геолокации);
данные детей, находящихся с вами;
данные карты єПідтримки;
потребности в месте пребывания (в медицинском обслуживании, образовании или гуманитарной помощи и т.п.).
В течение нескольких дней справка ВПЛ должна появиться в Дії, а после обработки информации на карту єПідтримки перечислят средства.
Почему иногда при оформлении статуса ВПЛ через Дію программа выдает ошибку
Это может быть связано с перегрузкой системы, когда большое количество пользователей пытаются войти одновременно. В этом случае повторите попытку через некоторое время.
Также зарегистрироваться как ВПЛ можно и в управлении соцзащиты и труда по месту нахождения.
Где еще можно получить справку ВПЛ:
в исполнительных органах сельских, поселковых, городских советов;
в центрах предоставления административных услуг;
в структурных подразделениях по вопросам соцзащиты населения районных, районных в г. Киеве и в Севастополе госадминистраций, исполнительных органов городских, районных в городах (в случае их создания) советов.
Как заказать услугу
Подать заявление на получение услуги можно лично или посредством законного представителя.
Услугу предоставляют бесплатно.
Для чего нужна справка ВПЛ:
открытия счетов в банках;
восстановления или вклеивания фотографии в паспорт гражданина Украины;