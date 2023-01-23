Spotify планирует начать сокращение персонала уже на этой неделе — Finance.ua

Spotify планирует начать сокращение персонала уже на этой неделе
Spotify Technology SA планирует увольнение сотрудников уже на этой неделе, таким образом присоединившись ко многим другим технологическим компаниям, от Amazon.com Inc. к Meta Platforms Inc., которые уже объявили о сокращении рабочих мест для снижения затрат.
Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники.
Количество должностей, которые будут сокращены, пока неизвестно. В октябре Spotify уволили 38 сотрудников из своих студий подкастов Gimlet Media и Parcast. Согласно отчету о прибылях и убытках за третий квартал, в музыкальном потоковом гиганте работает около 9800 сотрудников.
Представитель Spotify отказался комментировать предстоящие сокращения.
Начиная с 2019 года, компания взяла на себя огромные обязательства по подкастингу. Она потратила более $1 млрд на приобретение подкастов, программное обеспечение для создания, услуги хостинга и права на популярные шоу.
Тем не менее, у инвесторы были вопросы к этим инвестициям. Акции упали на 66% в прошлом году, поскольку инвесторов интересовало, когда они начнут получать прибыль. В июне руководители Spotify заявили, что их бизнес по производству подкастов станет прибыльным в ближайшие один-два года.
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