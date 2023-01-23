Spotify планирует начать сокращение персонала уже на этой неделе — Finance.ua
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Spotify планирует начать сокращение персонала уже на этой неделе

Фондовый рынок
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Spotify планирует начать сокращение персонала уже на этой неделе
Spotify планирует начать сокращение персонала уже на этой неделе
Spotify Technology SA планирует увольнение сотрудников уже на этой неделе, таким образом присоединившись ко многим другим технологическим компаниям, от Amazon.com Inc. к Meta Platforms Inc., которые уже объявили о сокращении рабочих мест для снижения затрат.
Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники.
Количество должностей, которые будут сокращены, пока неизвестно. В октябре Spotify уволили 38 сотрудников из своих студий подкастов Gimlet Media и Parcast. Согласно отчету о прибылях и убытках за третий квартал, в музыкальном потоковом гиганте работает около 9800 сотрудников.
Представитель Spotify отказался комментировать предстоящие сокращения.
Начиная с 2019 года, компания взяла на себя огромные обязательства по подкастингу. Она потратила более $1 млрд на приобретение подкастов, программное обеспечение для создания, услуги хостинга и права на популярные шоу.
Тем не менее, у инвесторы были вопросы к этим инвестициям. Акции упали на 66% в прошлом году, поскольку инвесторов интересовало, когда они начнут получать прибыль. В июне руководители Spotify заявили, что их бизнес по производству подкастов станет прибыльным в ближайшие один-два года.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Forbes.ua
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