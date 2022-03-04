Список эвакуационных рейсов «Укрзализныци» 4 марта — Finance.ua
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Список эвакуационных рейсов «Укрзализныци» 4 марта

Сегодня 14:03Личные финансы
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С 24 февраля по 4 марта «Укрзалізниця» эвакуировала в безопасные места более миллиона граждан. К перевозке украинцев привлечен весь подвижной состав железной дороги. В компании также рассказали об эвакуационных рейсах 4 марта.
Об этом сообщили в «Укрзализныце».
Рейсы по станции Киев:
  • 14:07 № 749 Киев — Ивано-Франковск;
  • 14:07 № 749 Киев — Львов;
  • 14:25 № 769 Киев — Каменец-Подольский;
  • 15:02 № 55 Киев — Рахов;
  • 17:12 № 13 Киев — Солотвино;
  • 17:42 № 792 Киев — Кременчуг;
  • 17:42 № 790 Киев — Кропивницкий;
  • 18:30 № 81 Киев — Ужгород;
  • 18:48 № 67 Киев — Варшава;
  • 19:06 № 44 Киев — Ивано-Франковск;
  • 19:48 № 95 Киев — Рахов;
  • 20:05 № 29 Киев — Ужгород;
  • 20:12 № 49 Киев — Трускавец;
  • 20:21 № 59 Киев — Чоп;
  • 20:21 № 57 Киев — Ворохта;
  • 21:07 № 38 Киев — Запорожье;
  • 21:15 № 105 Киев — Одесса;
  • 21:22 № 97 Киев — Ковель;
  • 21:28 № 76 Киев — Кривой Рог;
  • 22:03 № 130 Кременчуг — Ворохта;
  • 22:03 № 149 Полтава — Черновцы;
  • 22:03 № 209 Харьков — Черновцы;
  • 22:10 № 17 Харьков — Ужгород;
  • 22:22 № 7 Киев — Черновцы;
  • 22:37 № 91 Киев — Львов;
  • 22:47 № 46 Краматорск — Ужгород;
  • 22:58 № 907 Киев — Краматорск;
  • 23:05 № 80 Киев — Днепр;
  • 23:18 № 138 Хмельницкий — Краматорск;
  • 23:46 № 771 Киев — Хмельницкий;
  • 23:59 № 139 Киев — Каменец-Подольский.
Рейсы по станции Харьков:
  • 14:39 № 114, 142 Львов — Лиман;
  • 17:00 № 723 Харьков — Львов;
  • 15:09 № 17 Харьков — Ужгород;
  • 19:27 № 795 Харьков — Днепр;
  • 21:08 № 2 Константиновка — Ивано-Франковск;
  • 21:43 № 7 Харьков — Одесса;
  • 22:40 № 45 Ужгород — Краматорск.
Рейсы по станции Днепр:
  • 14:26 № 41 Днепр — Трускавец;
  • 16:39 № 6 Запорожье — Рахов;
  • 19:07 № 738 Киев — Запорожье.
Рейсы по станции Запорожье:
  • 14:45 № 005 Запорожье — Рахов;
  • 19:47 № 072 Запорожье — Киев;
  • 20:37 № 068 Запорожье — Львов;
  • 21:38 № 038 Запорожье — Киев;
  • 22:26 № 068 Львов — Запорожье.
Рейсы по станции Винница:
  • 16:41 № 772 Хмельницкий — Киев;
  • 17:20 № 769 Киев — Каменец-Подольский;
  • 17:43 № 086 Львов — Запорожье;
  • 18:07 № 055 Киев — Рахов;
  • 19:42 № 138 Хмельницкий — Лиман;
  • 20:50 № 716 Львов — Киев;
  • 21:45 № 081 Киев — Ужгород;
  • 22:32 № 042 Трускавец — Днепр;
  • 23:17 № 049 Киев — Трускавец;
  • 23:26 № 057 Киев — Ворохта;
  • 23:26 № 059 Киев — Чоп;
  • 23:53 № 022 Трускавец — Харьков.
В дополнение к этим регулярным рейсам, запланированы эвакуационные рейсы поездами дальнего сообщения и Интерсити+:
  • 4 рейса из Харькова во Львов;
  • 2 рейса из Лимана на Ужгород;
  • дополнительные рейсы Запорожье-Львов, Днепр-Львов, Кривой Рог-Львов, Одесса-Ужгород.
А также электричками:
  • из Харькова в Львов с пересадкой по Хмельницкому;
  • из Житомира в Львов с пересадкой по Бердичеву.
Точные графики будут определены прямо на вокзалах с учетом динамики заполняемости поездов.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам: Finance.UA
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