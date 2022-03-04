Список эвакуационных рейсов «Укрзализныци» 4 марта — Finance.ua

Список эвакуационных рейсов «Укрзализныци» 4 марта

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С 24 февраля по 4 марта «Укрзалізниця» эвакуировала в безопасные места более миллиона граждан. К перевозке украинцев привлечен весь подвижной состав железной дороги. В компании также рассказали об эвакуационных рейсах 4 марта.

Об этом сообщили в «Укрзализныце».

Рейсы по станции Киев:

14:07 № 749 Киев — Ивано-Франковск;



14:07 № 749 Киев — Львов;

14:25 № 769 Киев — Каменец-Подольский;

15:02 № 55 Киев — Рахов;

17:12 № 13 Киев — Солотвино;

17:42 № 792 Киев — Кременчуг;

17:42 № 790 Киев — Кропивницкий;

18:30 № 81 Киев — Ужгород;

18:48 № 67 Киев — Варшава;

19:06 № 44 Киев — Ивано-Франковск;

19:48 № 95 Киев — Рахов;

20:05 № 29 Киев — Ужгород;

20:12 № 49 Киев — Трускавец;

20:21 № 59 Киев — Чоп;

20:21 № 57 Киев — Ворохта;

21:07 № 38 Киев — Запорожье;

21:15 № 105 Киев — Одесса;

21:22 № 97 Киев — Ковель;

21:28 № 76 Киев — Кривой Рог;

22:03 № 130 Кременчуг — Ворохта;

22:03 № 149 Полтава — Черновцы;

22:03 № 209 Харьков — Черновцы;

22:10 № 17 Харьков — Ужгород;

22:22 № 7 Киев — Черновцы;

22:37 № 91 Киев — Львов;

22:47 № 46 Краматорск — Ужгород;

22:58 № 907 Киев — Краматорск;

23:05 № 80 Киев — Днепр;

23:18 № 138 Хмельницкий — Краматорск;

23:46 № 771 Киев — Хмельницкий;

23:59 № 139 Киев — Каменец-Подольский.

Рейсы по станции Харьков:

14:39 № 114, 142 Львов — Лиман;

17:00 № 723 Харьков — Львов;

15:09 № 17 Харьков — Ужгород;

19:27 № 795 Харьков — Днепр;

21:08 № 2 Константиновка — Ивано-Франковск;

21:43 № 7 Харьков — Одесса;

22:40 № 45 Ужгород — Краматорск.

Рейсы по станции Днепр:

14:26 № 41 Днепр — Трускавец;

16:39 № 6 Запорожье — Рахов;

19:07 № 738 Киев — Запорожье.

Рейсы по станции Запорожье:

14:45 № 005 Запорожье — Рахов;

19:47 № 072 Запорожье — Киев;

20:37 № 068 Запорожье — Львов;

21:38 № 038 Запорожье — Киев;

22:26 № 068 Львов — Запорожье.

Рейсы по станции Винница:

16:41 № 772 Хмельницкий — Киев;

17:20 № 769 Киев — Каменец-Подольский;

17:43 № 086 Львов — Запорожье;

18:07 № 055 Киев — Рахов;

19:42 № 138 Хмельницкий — Лиман;

20:50 № 716 Львов — Киев;

21:45 № 081 Киев — Ужгород;

22:32 № 042 Трускавец — Днепр;

23:17 № 049 Киев — Трускавец;

23:26 № 057 Киев — Ворохта;

23:26 № 059 Киев — Чоп;

23:53 № 022 Трускавец — Харьков.

В дополнение к этим регулярным рейсам, запланированы эвакуационные рейсы поездами дальнего сообщения и Интерсити+:

4 рейса из Харькова во Львов;

2 рейса из Лимана на Ужгород;

дополнительные рейсы Запорожье-Львов, Днепр-Львов, Кривой Рог-Львов, Одесса-Ужгород.

А также электричками:

из Харькова в Львов с пересадкой по Хмельницкому;

из Житомира в Львов с пересадкой по Бердичеву.

Точные графики будут определены прямо на вокзалах с учетом динамики заполняемости поездов.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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