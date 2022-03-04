Список эвакуационных рейсов «Укрзализныци» 4 марта — Finance.ua

Список эвакуационных рейсов «Укрзализныци» 4 марта Сегодня 14:03 — Личные финансы С 24 февраля по 4 марта «Укрзалізниця» эвакуировала в безопасные места более миллиона граждан. К перевозке украинцев привлечен весь подвижной состав железной дороги. В компании также рассказали об эвакуационных рейсах 4 марта.
Об этом сообщили в «Укрзализныце».
Рейсы по станции Киев:
14:07 № 749 Киев — Ивано-Франковск;
14:07 № 749 Киев — Львов;
14:25 № 769 Киев — Каменец-Подольский;
15:02 № 55 Киев — Рахов;
17:12 № 13 Киев — Солотвино;
17:42 № 792 Киев — Кременчуг;
17:42 № 790 Киев — Кропивницкий;
18:30 № 81 Киев — Ужгород;
18:48 № 67 Киев — Варшава;
19:06 № 44 Киев — Ивано-Франковск;
19:48 № 95 Киев — Рахов;
20:05 № 29 Киев — Ужгород;
20:12 № 49 Киев — Трускавец;
20:21 № 59 Киев — Чоп;
20:21 № 57 Киев — Ворохта;
21:07 № 38 Киев — Запорожье;
21:15 № 105 Киев — Одесса;
21:22 № 97 Киев — Ковель;
21:28 № 76 Киев — Кривой Рог;
22:03 № 130 Кременчуг — Ворохта;
22:03 № 149 Полтава — Черновцы;
22:03 № 209 Харьков — Черновцы;
22:10 № 17 Харьков — Ужгород;
22:22 № 7 Киев — Черновцы;
22:37 № 91 Киев — Львов;
22:47 № 46 Краматорск — Ужгород;
22:58 № 907 Киев — Краматорск;
23:05 № 80 Киев — Днепр;
23:18 № 138 Хмельницкий — Краматорск;
23:46 № 771 Киев — Хмельницкий;
23:59 № 139 Киев — Каменец-Подольский.
Рейсы по станции Харьков:
14:39 № 114, 142 Львов — Лиман;
17:00 № 723 Харьков — Львов;
15:09 № 17 Харьков — Ужгород;
19:27 № 795 Харьков — Днепр;
21:08 № 2 Константиновка — Ивано-Франковск;
21:43 № 7 Харьков — Одесса;
22:40 № 45 Ужгород — Краматорск.
Рейсы по станции Днепр:
14:26 № 41 Днепр — Трускавец;
16:39 № 6 Запорожье — Рахов;
19:07 № 738 Киев — Запорожье.
Рейсы по станции Запорожье:
14:45 № 005 Запорожье — Рахов;
19:47 № 072 Запорожье — Киев;
20:37 № 068 Запорожье — Львов;
21:38 № 038 Запорожье — Киев;
22:26 № 068 Львов — Запорожье.
Рейсы по станции Винница:
16:41 № 772 Хмельницкий — Киев;
17:20 № 769 Киев — Каменец-Подольский;
17:43 № 086 Львов — Запорожье;
18:07 № 055 Киев — Рахов;
19:42 № 138 Хмельницкий — Лиман;
20:50 № 716 Львов — Киев;
21:45 № 081 Киев — Ужгород;
22:32 № 042 Трускавец — Днепр;
23:17 № 049 Киев — Трускавец;
23:26 № 057 Киев — Ворохта;
23:26 № 059 Киев — Чоп;
23:53 № 022 Трускавец — Харьков.
В дополнение к этим регулярным рейсам, запланированы эвакуационные рейсы поездами дальнего сообщения и Интерсити+:
4 рейса из Харькова во Львов;
2 рейса из Лимана на Ужгород;
дополнительные рейсы Запорожье-Львов, Днепр-Львов, Кривой Рог-Львов, Одесса-Ужгород.
А также электричками:
из Харькова в Львов с пересадкой по Хмельницкому;
из Житомира в Львов с пересадкой по Бердичеву.
Точные графики будут определены прямо на вокзалах с учетом динамики заполняемости поездов.
Борітеся — поборемо! Слава Україні!
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