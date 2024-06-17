Специалисты выбрали 5 лучших ноутбуков для работы в 2024 году — Finance.ua
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Специалисты выбрали 5 лучших ноутбуков для работы в 2024 году

Фондовый рынок
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Специалисты выбрали 5 лучших ноутбуков для работы в 2024 году
Специалисты выбрали 5 лучших ноутбуков для работы в 2024 году
Специалисты авторитетного портала TechRadar протестировали сотню разных ноутбуков и нашли среди них фаворитов, подходящих для ежедневных рабочих задач.
Выбор ноутбука зависит от ряда факторов: размера дисплея, форм-фактора, общей производительности и, конечно, цены. В нижеприведенной подборке представлены модели, которые помогут вам легко найти соответствующий ноутбук в зависимости от ваших потребностей.
  • Лучший в общем — Lenovo ThinkPad X1 Yoga Gen 8. Когда дело доходит до лучших рабочих ноутбуков, вы не ошибетесь, выбрав ThinkPad. Это крепкие ноутбуки, рассчитанные на долгие годы работы. ThinkPad X1 Yoga Gen 8 с мощным процессором и ИИ-функциями считается лучшей моделью на рынке.
  • Бюджетный вариант — Acer Travelmate P4. В TechRadar говорят, что, несмотря на свою дешевизну, этот бюджетный бизнес-ноутбук может похвастаться 14-часовым временем работы, корпусом из алюминиево-магниевого сплава и легким весом.
  • Лучший MacBook — Apple MacBook Air 15. Дисплей Liquid Retina передает великолепную картинку с разрешением 2880×1864 пикселей, а широкий цветовой охват P3 делают этот его идеальным выбором для работы с фотографиями. Но главная фишка этой модели — ее форм-фактор и небольшой вес.
  • Для создателей контента — Asus Zenbook Pro 14 Duo OLED. Он отличается уникальной конфигурацией с двумя дисплеями. А мощности достаточно для выполнения большинства современных рабочих и творческих задач.
  • Ноутбук 2 в 1 - Lenovo Yoga Book 9i. Лучшая реализация технологии двойного экрана; идеально подходит для многозадачных людей, которым нужно гораздо больше места на экране.
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По материалам:
УНІАН
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