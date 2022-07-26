SpaceX пятый раз за месяц запустила на орбиту спутники Starlink — Finance.ua

SpaceX пятый раз за месяц запустила на орбиту спутники Starlink Сегодня 03:33 — Технологии&Авто

В воскресенье, 24 июля, орбитальную группировку Starlink пополнили еще 53 спутника, пишет mediasat

Запуск был осуществлен спустя два дня после предыдущего и является пятым запуском Starlink в июле и 33-м запуском SpaceX в 2022 году.

Запуск был осуществлен со стартового комплекса 39А Космического центра NASA имени Кеннеди на мысе Канаверал во Флориде 24 июля в 09:38 по времени Восточного побережья США.

Многоразовая первая ступень американской ракеты-носителя Falcon 9, которая использовалась для запусков уже в восьмой раз, примерно через девять минут совершила управляемую вертикальную посадку на плавучую платформу-дрон A Shortfall of Gravitas, которая находилась в 650 км от космодрома в Атлантике.

SpaceX запустила уже 2904 интернет-спутника Starlink. В перспективе компания планирует развернуть орбитальную группировку из 12 тысяч космических аппаратов данного типа (а в последующем — из 30 тыс.) для создания полномасштабной сети, которая позволит обеспечить жителей Земли широкополосным доступом в интернет в любом уголке планеты.

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