Советы, как инвестировать в жилую недвижимость в 2023 году: Invest Talk Summit — Finance.ua

Советы, как инвестировать в жилую недвижимость в 2023 году: Invest Talk Summit Сегодня 10:02 — Недвижимость

Советы, как инвестировать в жилую недвижимость в 2023 году: Invest Talk Summit

Во время Invest Talk Summit, организованного сайтом «Минфин» при поддержке Finance.ua, обозреватель рынка недвижимости Виктория Берещак рассказала, как правильно инвестировать в жилье и на что обратить внимание в 2023 году.

Кратко пересказываем ее выступление. Полная версия доступна в записи Invest Talk Summit, которую можно приобрести по ссылке

Для начала инвестор должен выбрать стратегию. По словам Виктории Берещак, самые действенные на сегодняшний день — перепродажа, флипинг (пришло к нам из США, где «flipping» — это тип инвестирования в недвижимость, когда человек покупает ее не для личного пользования, проживания или аренды, а для ее дальнейшей быстрой перепродажи с получением прибыли. — Ред.), доходные программы от девелоперов, аренда.

Следующий шаг — изучение рынка. Нужно разобраться с игроками рынка: какие правила игры, спрос и предложение есть, какие условия.

Далее определить свое место, то есть выбрать квартиру, жилой комплекс, его формат и концепцию.

Также нужно увидеть экосистему. «Существует ценностная система взаимодействия, в результате которой образуется соглашение между вами [инвесторами] и конечным потребителем. То есть человеком, который будет использовать этот лот в будущем. Если вы хотите получить наибольшую доходность, вам нужно всегда думать о конечном потребителе», — отметила эксперт.

Виктория Берещак отмечает, что инвестиции в жилую недвижимость — это игра в долгую.

Что нужно знать о рынке сегодня

Более 90% жилых комплексов, которые строились до 24 февраля 2022 года, возобновили строительство. Впрочем, это информация от самих застройщиков. По словам Берещак, только 45% действительно начали делать какие-то движения на своих площадках. И из этих 45% приемлемые темпы строительства имеют 25%.

После 24 февраля 2022 года более 150 ЖК стартовали, что является хорошим сигналом. Более 130 ЖК завершили строительство хотя бы одной очереди. 19% из них — Киев и область, 18% - Львовский регион, 25% - Ивано-Франковская, Тернопольская и Хмельницкая области вместе.

Средняя стоимость квадратного метра в годовом исчислении изменилась:

«Цены на недвижимость не будут падать. Если кто-то вас уверяет в обратном, значит, этот человек не знает, как работает рынок, и не понимает, что происходит с себестоимостью строительства», — отмечает Берещак.

Почему можно заработать

В первую очередь есть отложенный спрос на недвижимость. В сегменте комфорт плюс — 53%, в бизнес-классе — 38%. И большая часть этой выборки готова покупать недвижимость даже до окончания войны.

Второй момент — ликвидные форматы и продукты продолжают развиваться и капитализироваться.

И самое главное, что расширилась линейка инвестиционных предложений.

Почему можно потерять деньги

Рыночные риски очень высоки. Это связано с финансовой моделью многих компаний, создающих видимость строительства, а не строящих.

Экономические риски также играют свою роль — общее состояние экономики страны, падение реальных доходов населения, макроэкономические факторы.

И психологические риски — это депрессивность покупателя, эмоциональные откаты и нестабильность, с которыми мы сталкиваемся сегодня.

Какие стратегии можно пробовать сегодня

Инвестиции в недостроенный и проверенный ликвид;

Инвестиции в котлован и ликвид от проверенного игрока;

Инвестиции во вторичку с целью перепродажи;

Инвестиции в целях аренды;

Инвестиции в апарт-отели;

Инвестиции в коммерцию;

Инвестиции в другие виды недвижимости в ЖК;

Инвестиции с флипинг-стратегией.

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