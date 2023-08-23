Соучредитель Ethereum обвалил курсы главных криптовалют после транзакции на $1 миллион — Finance.ua
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Соучредитель Ethereum обвалил курсы главных криптовалют после транзакции на $1 миллион

Криптовалюта
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Соучредитель Ethereum обвалил курсы главных криптовалют после транзакции на $1 миллион
Соучредитель Ethereum обвалил курсы главных криптовалют после транзакции на $1 миллион
В понедельник, 21 августа, стало известно, что создатель эфириума Виталик Бутерин внес крупный депозит на криптобиржу Coinbase.
Согласно данным аналитического ресурса etherscan, который занимается сканированием блокчейна Ethereum, родитель ведущего альткоина внес 600 ETH. В криптовалюте это эквивалентно $1 миллиону.
Бутерин совершил крупную транзакцию как раз в то время, когда эфириум, вторая по рыночной капитализации криптовалюта, за неделю упал на 10%. Проседание главного альткоина стало частью глобального рыночного спада, в результате которого трейдеры стали свидетелями ликвидаций цифровых активов на общую сумму более $1 миллиарда.

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Напомним, что в понедельник вечером основные криптовалюты резко упали в цене, в то время как альткоины продемонстрировали минимальные колебания курсов. Это произошло на фоне того, что рынки начали восстанавливать стабильность после значительной ликвидации криптовалют, которая стала одной из самых больших за последние месяцы.
Согласно CoinMarketCap, на момент написания новости ETH торгуется за $1,638 при рыночной капитализации $200.22 млрд. Трейдеры оформили суточные торговые сделки на сумму $4.7 млрд. Доминирование эфира на рынке составляет 18,8%.
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Курс криптовалют к доллару

По материалам:
noworries
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