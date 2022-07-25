Сотни тысяч переселенцев не получили выплаты — в правительстве назвали причины Сегодня 10:46 — Личные финансы

В Украине почти 250 тысяч внутренних переселенцев не получили обещанную финансовую помощь. В правительстве говорят, что задержка выплат связана с двумя причинами — это проблемы с электронной передачей данных, а также неверно оформленные документы.

Об этом сообщила экс-министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук.

Люди регистрировались в Дії, Дія не передала в органы соцзащиты такие данные и это десятки тысяч людей, которые сейчас жалуются именно на то, что Дія не передала такие данные. Мы централизовали такие выплаты, Министерство соцполитики их выплачивает. Но людей было почти 250 тысяч, — вице-премьер-министр — министр по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Украины Ирина Верещук.

«Другая причина неполучения выплат — каким-то образом не были оформлены правильно документы, люди думали, что все хорошо и ждут, на месте им об этом не сообщили, и вот уже несколько месяцев люди ничего не получили» — сказала она.

Если вы ВПО и до сих пор не получили выплаты, Верещук советует обращаться напрямую в министерство или на правительственную линию 1548.

Напомним, правительство завершило выплаты по программе єПідтримка.

Программа єПідтримка стартовала 7 марта. Только за первые сутки заявки на пособие подали 1 миллион человек. Между тем, Пенсионный фонд Украины (ПФУ) направил на выплаты пенсий за июль 39,9 млрд гривен.

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