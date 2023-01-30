Состояние бизнеса в начале 2023 года: самая важная проблема — Finance.ua

Состояние бизнеса в начале 2023 года: самая важная проблема Сегодня 16:00

По итогам года большинство компаний сообщают о падении их доходов в долларах США: у 29% произошло падение до 20%, у 54% — падение на 21% и более. Только 6% опрошенных сообщили об отсутствии изменений, и еще 11% могут похвастаться ростом доходов в столь сложный год.

Об этом сообщили в ЕБА (Европейской бизнес ассоциации).

До полномасштабного вторжения 83% компаний Европейской Бизнес Ассоциации ожидали положительной динамики развития своего бизнеса в 2022 году. По итогам года 83% имели падение.

Почти вдвое по сравнению с октябрем увеличилось количество компаний, испытавших влияние ракетных атак на свою деятельность — с 47% до 89%. Российские обстрелы приводят к прерыванию рабочих процессов, сокращению количества продуктивных часов, сложностям в планировании, накоплению усталости сотрудников, росту затрат из-за использования генераторов и другим негативным последствиям для операционной работы компаний.

Главная проблема

Перебои с энергоснабжением возглавляют антирейтинг актуальных вызовов бизнеса, также компании жалуются на перебои со связью и Интернетом и имеют проблемы с бронированием сотрудников и выездом за границу.

Мобилизация

Сейчас у 88% компаний есть мобилизованные работники, среди которых у 73% они составляют до 10% штата, а еще у 15% — 10-20%. К тому же у 39% компаний были мобилизованы критические специалисты, в основном это ІТ специалисты, инженеры и другие представители технических специальностей.

Несмотря на трудности, сегодня все компании Ассоциации, принявшие участие в опросе, работают:

а именно 54% в полном объеме,

а 46% с некоторыми ограничениями.

Напомним, в октябре прошлого года в полном объеме работало 44% компаний. Среди бизнесов, работающих частично, 44% ограничили географию деятельности, 23% закрыли часть офисов/торговых точек/отделений, а 14% перевели деятельность в онлайн.

Потери

В результате боевых действий 40% компаний понесли непосредственные потери, к тому же 25% имеют активы на оккупированных территориях. В основном это оборудование, техника, недвижимость, транспорт. Потери бизнеса остаются достаточно высокими: 32% сообщают о потерях до 1 миллиона долларов, 36% — о потерях в диапазоне 1-10 миллионов долларов, 16% — о потерях более 10 миллионов.

Зарплаты

В то же время растет количество компаний, выплачивающих сотрудникам заработную плату:

в полном объеме — в настоящее время таких 89%,

из которых 25% делают это с авансовыми или дополнительными выплатами.

Это больше, чем в октябре, тогда таковых было 79%. В 2023 году 8% компаний сокращают размер оплаты труда, 2% вынуждены отправлять сотрудников в неоплачиваемый отпуск и еще 5% прибегают к увольнениям.

Улучшается финансовая стабильность компаний — 27% компаний имеют финансовые резервы на полгода, 23% — на год и 36% на год и более.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

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