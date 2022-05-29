«Содержать переселенцев пожизненно»: Подоляк сделал встречное предложение тем, кто рекомендует отдать территории — Finance.ua

«Тем, кто предлагает Украине закончить войну, согласившись на территориальные уступки и новую линию кровавого разграничения, предлагаю создать общий фонд, чтобы содержать 13 млн вынужденных переселенцев. Пожизненно. Потому что никто не захочет возвращаться в свои дома, пока рядом стоит российский варвар», — говорится в сообщении.
Напомним, ранее Подоляк также заявил, что некоторые страны, стремящиеся «договориться» с россией с помощью переговоров, совершают «катастрофическую ошибку», потому что рф можно остановить только совместной силой.