«Содержать переселенцев пожизненно»: Подоляк сделал встречное предложение тем, кто рекомендует отдать территории — Finance.ua

«Содержать переселенцев пожизненно»: Подоляк сделал встречное предложение тем, кто рекомендует отдать территории

Сегодня 18:03 — Казна и Политика

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк предложил пожизненно содержать украинских беженцев тем, кто указывает государству уступить территории для прекращения войны с россией.

Подоляк объяснил, что никто не захочет возвращаться в свои дома, пока рядом стоит российский варвар.

Об этом советник главы ОП написал в Сети 28 мая.

«Тем, кто предлагает Украине закончить войну, согласившись на территориальные уступки и новую линию кровавого разграничения, предлагаю создать общий фонд, чтобы содержать 13 млн вынужденных переселенцев. Пожизненно. Потому что никто не захочет возвращаться в свои дома, пока рядом стоит российский варвар», — говорится в сообщении.

Напомним, ранее Подоляк также заявил, что некоторые страны, стремящиеся «договориться» с россией с помощью переговоров, совершают «катастрофическую ошибку», потому что рф можно остановить только совместной силой.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.