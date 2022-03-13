Соцсеть для спортсменов Strava приостановила работу в РФ и Беларуси — Finance.ua
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Соцсеть для спортсменов Strava приостановила работу в РФ и Беларуси

Сегодня 22:21Фондовый рынок
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Соцсеть для спортсменов Strava «в ответ на войну рф против Украины» решила приостановить предоставление своих услуг в рф и Беларуси.
Об этом говорится в заявлении компании.
Strava всегда была платформой, объединяющей спортсменов. Это сообщество потрясено трагической и бессмысленной войной, и важно, чтобы мы оказали нашу поддержку и были солидарными с народом Украины.
В ответ на несправедливую войну россии против Украины Strava решила приостановить свои услуги в россии и беларуси. «Мы вместе с сотнями других корпораций и организаций поддерживаем временную приостановку предоставления услуг», — заявили в Strava.
Компания обещает вернуть деньги за платные услуги, а также Strava готова предоставить архив данных и помочь с удалением аккаунта.
Strava — соцсеть для спортсменов, мобильное приложение и сайт для отслеживания спортивной активности через GPS.
По материалам: Економічна Правда
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