Соцсеть для спортсменов Strava приостановила работу в РФ и Беларуси — Finance.ua

Strava всегда была платформой, объединяющей спортсменов. Это сообщество потрясено трагической и бессмысленной войной, и важно, чтобы мы оказали нашу поддержку и были солидарными с народом Украины.
В ответ на несправедливую войну россии против Украины Strava решила приостановить свои услуги в россии и беларуси. «Мы вместе с сотнями других корпораций и организаций поддерживаем временную приостановку предоставления услуг», — заявили в Strava.
Компания обещает вернуть деньги за платные услуги, а также Strava готова предоставить архив данных и помочь с удалением аккаунта.
Strava — соцсеть для спортсменов, мобильное приложение и сайт для отслеживания спортивной активности через GPS.