СМИ: Британия готова впервые за 30 лет открыть угольную шахту

Сегодня 10:35

Британия готова впервые за 30 лет открыть угольную шахту на фоне энергетической блокады рф.

В Британии могут открыть угольную шахту впервые за 30 лет.

Об этом сообщают источники в британском парламенте.

Как говорится, речь идет о шахте Вудхаус в графстве Камбрия. Предполагается, что министр жилищного строительства — Майкл Гоув — поддержит планы открыть шахту.

Шахта Woodhouse получила добро от местных советников еще в октябре 2020 года, но через полгода министры начали расследование после протеста активистов накануне конференции по изменению климата Cop26.

Премьер Великобритании Борис Джонсон заявил в ноябре на саммите в Глазго, что он «не поддерживает увеличение количества угля», но воздержался от прямой оппозиции.

Источники в Вайтголле заявили, что вторжение России в Украину объединило правительство в пользу этих планов.

У Гоува есть время до 7 июля, чтобы принять окончательное решение, но источники говорят, что оно может быть принято гораздо раньше — возможно, уже в середине мая.

Шахта будет производить кокс, важный компонент сталелитейного производства, не сжигаемый на электростанциях. Британия импортировала 40% своего кокса из России до вторжения в Украину.

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