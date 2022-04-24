СМИ: Британия готова впервые за 30 лет открыть угольную шахту — Finance.ua
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СМИ: Британия готова впервые за 30 лет открыть угольную шахту

Сегодня 10:35
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Британия готова впервые за 30 лет открыть угольную шахту на фоне энергетической блокады рф.
В Британии могут открыть угольную шахту впервые за 30 лет.
Об этом сообщают источники в британском парламенте.
Как говорится, речь идет о шахте Вудхаус в графстве Камбрия. Предполагается, что министр жилищного строительства — Майкл Гоув — поддержит планы открыть шахту.
Шахта Woodhouse получила добро от местных советников еще в октябре 2020 года, но через полгода министры начали расследование после протеста активистов накануне конференции по изменению климата Cop26.
Премьер Великобритании Борис Джонсон заявил в ноябре на саммите в Глазго, что он «не поддерживает увеличение количества угля», но воздержался от прямой оппозиции.
Источники в Вайтголле заявили, что вторжение России в Украину объединило правительство в пользу этих планов.
У Гоува есть время до 7 июля, чтобы принять окончательное решение, но источники говорят, что оно может быть принято гораздо раньше — возможно, уже в середине мая.
Шахта будет производить кокс, важный компонент сталелитейного производства, не сжигаемый на электростанциях. Британия импортировала 40% своего кокса из России до вторжения в Украину.

Борітеся — поборемо! Слава Україні

По материалам: Економічна Правда
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