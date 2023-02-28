Смартфоны Android позволят отправлять сообщения без связи и интернета — Finance.ua
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Смартфоны Android позволят отправлять сообщения без связи и интернета

Технологии&Авто
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Смартфоны Android позволят отправлять сообщения без связи и интернета
Смартфоны Android позволят отправлять сообщения без связи и интернета
Разработчики Qualcomm Inc. (QCOM.O) сообщили о начале сотрудничества с группой компаний, занимающихся продажей смартфонов Android. Цель партнерства — добавление функций спутникового обмена сообщениями в устройства Android.
Qualcomm, компания из Калифорнии, считается крупнейшим в мире поставщиком чипов, которые подключают мобильные телефоны к беспроводным сетям передачи данных. В настоящее время Qualcomm сотрудничает с Honor, Motorola, принадлежащим Lenovo, Nothing, OPPO, Vivo и Xiaomi — все для разработки новых функций. С помощью спутниковой связи пользователи могут отправлять и получать данные в удаленных регионах, где недоступны другие телекоммуникационные сети.
Сотрудничество Qualcomm с производителями устройств Android, вероятно, усилит конкуренцию между этими брендами и Apple. В прошлом году разработчики Apple предоставили возможность отправлять экстренные спутниковые сообщения как одну из флагманских функций обновленной линейки iPhone. Новые iPhone содержат чипы Qualcomm, и специальное аппаратное и программное обеспечение, которое является собственностью Apple.
В Qualcomm не сообщили, когда станут доступны новые функции спутникового обмена сообщениями от названных компаний.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
noworries
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