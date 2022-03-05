Сложность майнинга Bitcoin упала впервые с начала года — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555

Сложность майнинга Bitcoin упала впервые с начала года

Сегодня 20:40Технологии&Авто
53
В результате очередного перерасчета сложность майнинга Bitcoin снизилась впервые с ноября 2021 года. Показатель составил 27,55 млн (T).
В процентом отношении сокращение оказалось аналогичным предыдущему — 1,49%.
Сложность майнинга Bitcoin упала впервые с начала года
За приблизительно двухнедельный период, который разделяет пересчеты показателя, средний хешрейт составил около 197 EH/s против 200 EH/s на предыдущем временном отрезке. Тогда сложность зафиксировала исторический максимум в 29,97 Т.
Согласно Glassnode, сглаженный семидневной скользящей средней показатель вычислительной мощности сети Bitcoin достиг максимума 17 февраля на отметке 214,7 EH/s, далее перейдя к снижению.
В 2021 году хешрейт начал падать в мае на фоне проблем с энергоснабжением майнеров в Сычуани.
Сокращение продолжилось с исходом игроков индустрии из Китая вследствие запрета. Коррелирующая с вычислительной мощностью сложность также снижалась. По итогам одного из перерасчетов в июле падение составило рекордные 27,94%.
По материалам: Forklog
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Email рассылка Finance.ua
Коротко про главное за день
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.