Сложность майнинга Bitcoin упала впервые с начала года — Finance.ua

Сложность майнинга Bitcoin упала впервые с начала года

В результате очередного перерасчета сложность майнинга Bitcoin снизилась впервые с ноября 2021 года. Показатель составил 27,55 млн (T).

В процентом отношении сокращение оказалось аналогичным предыдущему — 1,49%.

За приблизительно двухнедельный период, который разделяет пересчеты показателя, средний хешрейт составил около 197 EH/s против 200 EH/s на предыдущем временном отрезке. Тогда сложность зафиксировала исторический максимум в 29,97 Т.

Согласно Glassnode, сглаженный семидневной скользящей средней показатель вычислительной мощности сети Bitcoin достиг максимума 17 февраля на отметке 214,7 EH/s, далее перейдя к снижению.

В 2021 году хешрейт начал падать в мае на фоне проблем с энергоснабжением майнеров в Сычуани.

Сокращение продолжилось с исходом игроков индустрии из Китая вследствие запрета. Коррелирующая с вычислительной мощностью сложность также снижалась. По итогам одного из перерасчетов в июле падение составило рекордные 27,94%.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.

Поделиться новостью