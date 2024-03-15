Сложность майнинга Bitcoin обновила исторический максимум — Finance.ua

Сложность майнинга Bitcoin обновила исторический максимум
14 марта 2024 года сложность Bitcoin-майнинга обновила исторический максимум и достигла отметки в 83,95 T. С последней даты изменения показатель вырос на 5,79%, по данным BTC.com.
Текущий средний хешрейт в сети Bitcoin составляет 600,72 EH/s.
Отметим, сложность майнинга определяет необходимую совокупную мощность оборудования для добычи криптовалюты. Отметим, повышение этого показателя приближает дату халвинга первой криптовалюты. В определенных условиях он может состояться в апреле 2024 года.
Следующий перерасчет состоится ориентировочно 27 марта. Прогноз — увеличение на 0,07%, согласно BTC.com.
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