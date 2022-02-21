Словения отменила почти все ограничения по коронавирусу — Finance.ua

Словения отменила почти все ограничения по коронавирусу

Сегодня 18:31 — Мир

Руководство Словении отменило большинство основных ограничений, введенных из-за пандемии коронавирусной инфекции Covid-19, сообщает Euractiv.

Как отмечает издание, теперь пассажирам, которые въезжают в Словению, больше не нужен Covid-пропуск.

Кроме этого, нет никаких требований по карантину даже для тех, кто контактирует с инфицированным человеком.

Covid-пропуск отменен для всех видов деятельности, кроме заведений здравоохранения, домов престарелых и тюрем. Также были отменены ограничения на количество клиентов в сфере услуг.

По словам министра экономики Здравко Почивальшека, правительство выбрало «сбалансированный подход», чтобы продолжать защищать тех, кто находится в группе наивысшего риска, и в то же время разрешить нормальные условия для остальных.

«Мы прислушались к призывам бизнеса настолько, насколько нам разрешили медицинские эксперты. Экономика может функционировать эффективно и интенсивно только при условии здоровья работников», — заявил министр.

При этом деятельность заведений общественного питания, предлагающих танцевальную музыку или развлекательную программу, была запрещена, а дискотеки и ночные клубы временно закрылись.

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