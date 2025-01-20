Сколько зарабатывают украинские тестировщики (инфографика) — Finance.ua

Сколько зарабатывают украинские тестировщики (инфографика) Сегодня 12:01 — Личные финансы

Сколько зарабатывают украинские тестировщики (инфографика)

В 2024 году зарплаты в Automation QA снижались. Несколько выросли зарплаты опытных General QA и Team Lead в Manual QA. Только 1% тестировщиков зарабатывают более $6900.

Об этом свидетельствуют результаты опроса DOU.

Зарплаты тестировщиков у Manual QA в среднем на 8% выше зарплат тестировщиц. Более всего эта разница заметна в зарплатах специалистов с менее чем 5 годами опыта. У тестировщиков, работающих 6−9 лет, разницы в зарплатах почти нет. А у женщин, работающих в Manual QA более 10 лет, медианная зарплата сейчас даже выше, чем у мужчин ($3500 против $3150).

Медианные зарплаты тестировщика., Інфографіка: DOU

Медианные зарплаты

Зарплаты Automation QA всех тайтлов, кроме Junior, снизились за последние полгода. У General QA, напротив, есть рост в зарплатах опытных тестировщиков от Middle до Team Lead.

Зарплаты Junior и Middle Manual QA без изменений. У сеньоров они несколько снизились ($100). У Team Lead продолжается рост (+$225).

Инфографика: DOU

Снижение зарплат специалистов по Automation QA всех уровней прослеживается как в первом квартиле (у наименее оплачиваемых специалистов), так и третьем (у самых оплачиваемых). Зарплаты у General QA, напротив, имеют тенденцию к росту — во всех квартилях.

В Manual QA рост коснулся первого и третьего квартилей уровня Senior и Team Lead. У менее опытных специалистов — первый и третий квартили без изменений. 10% QA зарабатывают более $4100, 1% — свыше $6900.

Инфографика: DOU

По опыту работы

Снизились медианные зарплаты специалистов Automation QA всех уровней опыта, кроме начинающих. Зарплаты работающих AQA менее года стабильны, однако они существенно снизились в первой половине 2024 года. Медианная зарплата специалистов по Manual QA с опытом от 10 лет выросла на $250.

Зарплаты General QA всех уровней опыта тоже выросли. Благодаря этому, а также из-за снижения зарплат AQA, зарплаты General QA с опытом 1−2 года в этой специализации сейчас выше, чем у AQA с таким же опытом. Однако среди специалистов с большим опытом зарплаты AQA все же превышают зарплаты у General QA в среднем на 15%.

Зарплаты AQA опытом более года превышают зарплаты Manual QA с аналогичным опытом в среднем на 40%. Зарплаты начинающих до года в этих специализациях почти одинаковы.

Инфографика: DOU

Профессиональные сертификации и медианные зарплаты

У тестировщиков с профессиональными сертификациями медианные зарплаты выше. Наибольшее влияние сертификации оказывают на медианные зарплаты Junior Manual QA. Те, у кого они есть, в среднем получают зарплату на 38% выше, чем те, у кого их нет.

На зарплаты более опытных специалистов сертификации тоже влияют, но не столь существенно. Чаще всего разница в зарплатах составляет около 10%.

Инфографика: DOU

По типам компаний

Уменьшается разница в зарплатах тестировщиков в продуктовых и сервисных компаниях.

Полгода назад зарплаты почти всех категорий тестировщиков были выше в продуктовых компаниях. Сейчас такие отличия прослеживаются только в AQA. Junior и Middle Manual QA в сервисных и продуктовых компаниях получают почти одинаково. Зарплаты сеньоров остаются выше в продукте, а лидов — в сервисных компаниях.

Снижение зарплат специалистов по Automation QA прослеживается как в сервисных, так и в продуктовых компаниях. За полгода -$100 у Junior и Middle AQA в продуктовых компаниях и -$150 у Middle AQA в сервисных.

При этом зарплаты General QA в этих компаниях несколько выросли. +$150 у Middle General QA в продуктовых компаниях и +$250 в сервисных.

У специалистов по Manual QA преимущественно небольшие колебания в медианных зарплатах. Заметно выросли только зарплаты Team Lead: +$400 в сервисных компаниях, +$300 в продуктовых и +$250 в аустафинговых.

В стартапах есть тенденция к росту доли джуниоров (24% против 17% полгода назад) и в то же время становится меньше специалистов уровня лед и выше (10% против 23%).

По городам

Самые высокие медианные зарплаты тестировщиков в Киеве ($2200), Одессе ($2125) и Днепре ($2100). Прежде всего, благодаря высшей доле специалистов уровня Senior+ и низшей части начинающих в этих городах.

Медианная во Львове несколько ниже ($2025) из-за большего количества работающих здесь джунов и интернов.

Медианная зарплата в Харькове ниже, чем в других крупных ІТ-городах, и составляет $1675. В первую очередь из-за значительно более низкой доли сеньоров (19% по сравнению с 28% в целом во всех городах).

Высокая медиана также в Ровно ($2100), однако количество ответов невелико (20 анкет), и к этим результатам следует относиться с осторожностью.

Инфографика: DOU

По странам

Медианные зарплаты украинских тестировщиков, которые сейчас проживают за границей («чистыми», после уплаты налогов), несколько выше, чем у живущих в Украине. Медианная зарплата тестировщиков в Украине $2000 против $2800 за границей.

Разница в медианных зарплатах обусловлена ​​как более высокими зарплатами у специалистов за рубежом, так и более высокой долей опытных специалистов уровня Senior+ среди них.

Разница в медианных зарплатах тестировщиков одного уровня и специализации в Украине и за рубежом чаще всего составляет около 10%.

Однако ситуация отличается у тестировщиков уровня Lead и выше. У Manual и General QA в Украине «чистые» зарплаты несколько выше, чем у коллег за рубежом.

Инфографика: DOU

Почти половина украинских тестировщиков за границей живет в Польше (44%). Более половины из них — специалисты уровня Senior+. Доля специалистов по AQA среди них выше (27% в Польше), чем среди всех украинских тестировщиков.

На втором месте — Испания (6%). Здесь тоже большая доля сеньоров и лидов (50%), а также специалистов из General QA (21%).

Dou По материалам:

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