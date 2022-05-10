Сколько зарабатывают айтишники во время войны (исследование) — Finance.ua

Сколько зарабатывают айтишники во время войны (исследование)

Сегодня 16:04 — Личные финансы

Исследователи утверждают, что в IT-сфере значительно уменьшилось количество вакансий — сейчас их около 40% довоенного уровня. Падение касается всех категорий специалистов, однако зарплатные вилки пока почти не изменились.

Кроме того, изменилась география вакансий: увеличилась доля вакансий для удаленной работы, а некоторые украинские компании активно размещают вакансии за рубежом (в первую очередь в Польше).

Об этом свидетельствует аналитика рынка от портала DOU . Эксперты проанализировали около 140 тысяч вакансий и узнали, как изменился рынок труда во время полномасштабного вторжения россии.

Что с вакансиями

Наименьшее количество вакансий было опубликовано в марте 2022: за месяц появилось всего 4341 предложение. Наибольшее падение произошло непосредственно в первые дни войны: за неделю с 28 февраля по 6 марта было опубликовано всего 370 новых вакансий при среднем довоенном показателе 2–2,5 тысячи вакансий в неделю.

С конца марта количество новых предложений стабилизировалось на уровне одной тысячи в неделю. Количество новых вакансий на DOU сейчас в 2–2,5 раза меньше, если сравнивать с довоенными временами.

Наименьшее падение — среди вакансий для разработчиков (-46% в марте и −47% в апреле), DevOps (-50%) и специалистов по дизайну (-52% в марте и −48% в апреле).

А вот количество откликов выросло для всех специализаций. Больше всего — на вакансии HR (в среднем 24 отклика на вакансию в марте 2022 года и 16 в апреле против 7 в январе), РМ (в среднем 23 отклика на каждую вакансию в марте и апреле против 9 в январе), маркетинга (20 в марте, 11 в апреле против 6 в январе), поддержки (18 в марте, 10 в апреле против 6 в январе), QA (18 в марте, 13 в апреле против 7 в январе).

Доля зарубежных вакансий увеличилась в полтора раза

До войны большинство вакансий на DOU касалось работы в Украине: в январе 2022 года они составляли 82% всех опубликованных объявлений. Больше всего позиций предполагали работу в Киеве (57% в январе 2022 года), Харькове (18%) и Львове (12%). 48% вакансий имели опцию удаленной работы. Зарубежных вакансий было 8%.

Доля вакансий за границей теперь составляет 26% всех публикаций и увеличилась в полтора раза: с 745 вакансий в январе до 1130 вакансий в марте и 1181 вакансии в апреле. 8% — в Польше, остальные — в других странах, прежде всего Европы.

Также растет доля вакансий, предусматривающих удаленную работу: в марте их было 62% всех объявлений, в апреле — уже 70%.

Зарплатные вилки в вакансиях почти не изменились

Зарплатная вилка была указана лишь в 11% вакансий, что значительно сузило возможности анализа зарплат до и после начала войны.

По тем вакансиям, где указаны зарплаты, аналитики в большинстве своем не видят падения, а иногда даже есть тенденция к их росту.

Медианные зарплаты разработчиков в вакансиях почти не изменились, это касается как специалистов уровня Senior, так и Middle и Junior. Медианные зарплаты разработчиков в вакансиях — $2500-4500 в апреле против $2500-4000 в январе 2022 года. Также пока не наблюдается разницы в зарплатных вилках вакансий, предусматривающих работу в Украине, за границей или удаленно.

Зарплаты, указанные в предложениях QA в апреле 2022 года, тоже почти не отличаются от довоенных показателей: медианные зарплаты колеблются от $1800 (нижний предел) до $3000 (верхний предел). Верхний предел зарплатной вилки для специалистов по Automation даже вырос в марте-апреле до $4500, если сравнивать с $4000 в январе 2022 года.

Несмотря на то, что количество вакансий за рубежом существенно увеличилось, зарплатные вилки остались без изменений от $3000 до $500.

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