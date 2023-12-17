Сколько украинских студентов учатся в Польше — Finance.ua

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Сколько украинских студентов учатся в Польше

Личные финансы
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Сколько украинских студентов учатся в Польше
Сколько украинских студентов учатся в Польше
По подсчетам Центра обработки информации (Ośrodek Przetwarzania Informacji) в 2022—2023 учебном году в Польше обучались 48 150 украинских студентов.
В целом в прошлом учебном году в польских университетах получали образование 102 тысячи иностранцев. Об этом сообщили в отчете «Иностранцы в университетах Польши».
Начиная с 2012 года, количество иностранных студентов в Польше только растет.
Больше всего студентов украинцев (47%) и белорусов (12%). Кроме них польские университеты выбирают граждане из таких стран, как Зимбабве, Турция, Индия, Азербайджан, Узбекистан, Казахстан и Китай.
В 2019 году в Польше было более 39 тысяч студентов из Украины, что составляло половину всех иностранцев, обучающихся в университетах. С этого момента как количество, так и доля студентов из Украины среди иностранцев постепенно уменьшались.
Однако после начала российской агрессии против Украины в феврале 2022 года произошел очередной наплыв украинских поступающих в Польшу. Количество студентов из Украины выросло до более 48 000 и составило в 2022—2023 учебном году примерно 47% всех иностранных студентов.
Из них 60% начали обучение на первом курсе, и большинство из них обучалось в Мазовецком воеводстве.
Большинство студентов из Украины избрали Варшаву или Краков.

Специальности

В 2022/2023 учебном году украинские студенты среди специальностей больше учились на таких, как:
менеджмент, логистика, туризм и рекреация, экономика, внутренняя безопасность, филология, психология и международные отношения.
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По материалам:
uamedia
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