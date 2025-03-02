Сколько украинцы покупают онлайн: средний чек покупки — Finance.ua
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Сколько украинцы покупают онлайн: средний чек покупки

Личные финансы
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Сколько украинцы покупают онлайн: средний чек покупки
Сколько украинцы покупают онлайн: средний чек покупки
Украинцы активно пользуются онлайн-шоппингом для приобретения разных товаров. В 2024 году каждый 3-й совершал покупки в интернете, а почти половина сочетала онлайн- и оффлайн-шоппинг. В то же время около 20% все еще предпочитают исключительно традиционные магазины.
Об этом говорится в исследовании, проведенном по заказу сервиса Meest Shopping, предоставленного finance.ua.
Участники исследования сообщают о снижении собственных финансовых возможностей.
Более 85% украинцев стали экономить во время войны: многие планируют покупки заранее, временно отказываются от определенных товаров или услуг.
Сколько украинцы покупают онлайн: средний чек покупки
Частота онлайн-покупок остается относительно стабильной по сравнению с прошлым годом. Каждый третий украинец делает заказ несколько раз в полгода, а половина — от одного до трех раз в месяц. В среднем один покупатель совершает 1,5 онлайн-покупки за этот период.
Среди популярнейших категорий товаров остаются одежда, товары для дома, косметика, обувь и электроника. Однако по сравнению с 2023 годом украинцы реже заказывали дорогие продукты питания, при этом чаще покупали технику, электронику и косметику.
Сколько украинцы покупают онлайн: средний чек покупки

Сколько тратят на онлайн-шоппинг

Более половины украинцев рассчитываются за онлайн-покупки электронными платежными системами. Еще треть выбирает наличные деньги, а 13% — банковский перевод.
Сколько украинцы покупают онлайн: средний чек покупки
Стоимость каждого третьего онлайн-заказа не превышает 1000 грн. В то же время, доля покупок в диапазоне 1000−3000 грн выросла: в 2024 году они составляли 40% от общего количества приобретений (против 36% в 2023 году).
Вырос средний чек: украинец в среднем тратил 2888 грн на одну онлайн-покупку, тогда как в 2023 году эта сумма составляла 2647 грн.

Доход

Доход большинства опрошенных — в пределах 10 000−15 000 грн. В то же время почти равны по размерам группы, которые зарабатывают от 15 000 грн до более 50 000 грн.
Средний доход украинца составляет 24 000 грн.
Сколько украинцы покупают онлайн: средний чек покупки
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Татьяна Береговая
Татьяна Береговая
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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