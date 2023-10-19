Сколько украинцев планируют вернуться из Германии домой: опрос — Finance.ua

Сколько украинцев планируют вернуться из Германии домой: опрос Сегодня 20:00 — Личные финансы

Сколько украинцев планируют вернуться из Германии домой: опрос

Около 40% украинцев с временной защитой в Германии планируют вернуться в Украину. Только 9% беженцев хотят остаться там навсегда.

Что побуждает украинцев возвращаться домой после убежища в Германии, РБК-Украина рассказывает со ссылкой на миграционную платформу EWL.

Вернуться в Украину в ближайшей или далекой перспективе планируют 39% украинских беженцев в Германии. Таковы результаты исследования «Из Польши в Германию. Новые тенденции миграции украинских беженцев», проведенного платформой EWL и Центром Восточноевропейских студий Варшавского университета по заказу Канцелярии Премьер-министра Польши.

Минимум на год остаться в Германии хотят 35% опрошенных украинцев, а навсегда — 9%. Еще до окончания войны готовы вернуться 18% опрошенных. Не определилось с планами 22% респондентов.

«Количество украинцев, проживавших в Германии в 2021 году, было относительно небольшим — около 150 тысяч. Только через полтора года после полномасштабного вторжения эта цифра выросла в 6 раз. Это стало вызовом, но в то же время возможностью для немецкого рынка труда», — отмечает директор по международному развитию EWL Михалина Селевич.

Что будет мотивировать украинцев вернуться домой

Среди таких факторов украинцы указывают, прежде всего, цивилизационный выбор Украины:

реальная перспектива членства в НАТО (60%) и ЕС (55%);

возможность воссоединения с семьей, оставшейся в Украине (59%);

повышение уровня оплаты и улучшение условий труда — 55%.

Более трети (35%) опрошенных отметили, что важным фактором являются налоговые льготы и дешевые кредиты. Еще для 30% респондентов определяющей будет поддержка государства в восстановлении или возврате квартиры или дома. Простые условия открытия и ведения бизнеса будут мотивировать возвращение 26% опрошенных.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

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