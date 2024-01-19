Сколько украинцев оформили зеленую карту за 2023 год: цена и где оформить быстро — Finance.ua
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Сколько украинцев оформили зеленую карту за 2023 год: цена и где оформить быстро

Технологии&Авто
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Сколько украинцев оформили зеленую карту за 2023 год: цена и где оформить быстро
Сколько украинцев оформили зеленую карту за 2023 год: цена и где оформить быстро
Последние данные за 2023 год свидетельствуют, что количество заключенных договоров «Зеленая карта» выросло на 30% по сравнению с 2022 годом.
Эта статистика говорит о том, что все больше украинцев начали уезжать за границу на собственном транспорте.
Куда и на какой срок уехали украинцы в 2023 году?
Наиболее популярные направления: Польша, Чехия, Германия, Румыния, Венгрия.
Средняя стоимость полиса: 2000 грн.
Средний срок действия полиса: 6 месяцев.
Эксперты прогнозируют, что в 2024 году популярность зеленой карты будет расти.
Изменения в ценовой политике зеленой карты 2024: МТСБУ
МТСБУ сообщило о повышении тарифов на Зеленую карту для выезда за границу на авто. Стоимость увеличилась в среднем на 5,5% с 22 декабря 2023 года.
Новые тарифы для легкового автомобиля:
  • 15 дней — 1002 грн;
  • 1 месяц — 1595 грн;
  • 3 месяца — 3789 грн;
  • 1 год — 8769 грн.
Стоимость страховки может варьироваться в зависимости от:
  • срока действия полиса (от 15 дней до 1 года);
  • типа транспортного средства.
Каждые шесть месяцев происходят изменения в ценах автострахования. Место регистрации, как в случае с автогражданкой, не имеет значения. Так, например, зеленая карта в Ужгороде будет стоить так же, как и в Днепре.
Покупайте полис зеленой карты онлайн, чтобы не переплачивать на границе. Мгновенная страховка на авто для выезда за границу — 3 минуты и полис на Email.

Зеленая карта онлайн на Finance.ua

По материалам:
УНН
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