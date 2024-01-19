Сколько украинцев оформили зеленую карту за 2023 год: цена и где оформить быстро — Finance.ua

Сколько украинцев оформили зеленую карту за 2023 год: цена и где оформить быстро Сегодня 19:00 — Технологии&Авто

Сколько украинцев оформили зеленую карту за 2023 год: цена и где оформить быстро

Последние данные за 2023 год свидетельствуют, что количество заключенных договоров «Зеленая карта» выросло на 30% по сравнению с 2022 годом.

Эта статистика говорит о том, что все больше украинцев начали уезжать за границу на собственном транспорте.

Куда и на какой срок уехали украинцы в 2023 году?

Наиболее популярные направления: Польша, Чехия, Германия, Румыния, Венгрия.

Средняя стоимость полиса: 2000 грн.

Средний срок действия полиса: 6 месяцев.

Эксперты прогнозируют, что в 2024 году популярность зеленой карты будет расти.

Изменения в ценовой политике зеленой карты 2024: МТСБУ

МТСБУ сообщило о повышении тарифов на Зеленую карту для выезда за границу на авто. Стоимость увеличилась в среднем на 5,5% с 22 декабря 2023 года.

Новые тарифы для легкового автомобиля:

15 дней — 1002 грн;

1 месяц — 1595 грн;

3 месяца — 3789 грн;

1 год — 8769 грн.

Стоимость страховки может варьироваться в зависимости от:

срока действия полиса (от 15 дней до 1 года);

типа транспортного средства.

Каждые шесть месяцев происходят изменения в ценах автострахования. Место регистрации, как в случае с автогражданкой, не имеет значения. Так, например, зеленая карта в Ужгороде будет стоить так же, как и в Днепре.

Покупайте полис зеленой карты онлайн, чтобы не переплачивать на границе. Мгновенная страховка на авто для выезда за границу — 3 минуты и полис на Email.

УНН По материалам:

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