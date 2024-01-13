Сколько транспортных средств зарегистрировано в Украине (статистика, инфографика) — Finance.ua
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Сколько транспортных средств зарегистрировано в Украине (статистика, инфографика)

Технологии&Авто
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Сколько транспортных средств зарегистрировано в Украине (статистика, инфографика)
Сколько транспортных средств зарегистрировано в Украине (статистика, инфографика)
За прошлый год в Украине сервисные центры МВД провели 2 124 280 регистрационных операций с транспортными средствами.
Сколько транспортных средств зарегистрировано в Украине (статистика, инфографика)
В 2023 году было впервые зарегистрировано 411 311 транспортных средств. Из них 138 256 новых. Остальные 1 574 713 регистрационных действий касались транспортных средств, которые уже находились в Украине.
В конце 2023 г. в приложении Дія запустили услугу по перерегистрации транспортных средств. То есть через мобильное приложение граждане могут продавать и покупать легковые авто, мотоциклы и мопеды.
Сколько транспортных средств зарегистрировано в Украине (статистика, инфографика)
С начала запуска, с 20 декабря по 31 декабря 2023 года, через «Дія» продали 1 504 транспортных средств. Эта услуга доступна только для физических лиц.

Справка Finance.ua:

  • В 2023 году по сравнению с 2022 годом продажи новых легковых автомобилей увеличились на 60,6% до почти 61 тыс. единиц. Об этом говорится в сообщении ассоциации «Укравтопром». Среди новых легковых автомобилей в 2023 году наибольшим спросом пользовались машины марки Toyota — 10 197 зарегистрированных автомобилей.
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По материалам:
Телеканал 24
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