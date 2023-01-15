Сколько товаров и как смогла экспортировать Украина: озвучены результаты 2022-го — Finance.ua

Сколько товаров и как смогла экспортировать Украина: озвучены результаты 2022-го Сегодня 06:33 — Казна и Политика

Украина за 2022 год экспортировала товаров на 44,2 млрд долларов, а импортировала — на 54,5 млрд. При этом всего за границу отправили почти 99,8 млн тонн товаров и импортировали — свыше 30,34 млн тонн.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил заместитель главы Минвосстановления Мустафа Найем. Перевозки по морю и небу стали почти невозможными. Экспортировать и импортировать большинство товаров Украине пришлось по суше — объем экспорта железнодорожным транспортом увеличился почти вдвое. А объем импорта уменьшился в четыре раза.

Инфографика: facebook.com/Mustafanayyem

Автомобилисты с февраля наращивали показатели импорта и экспорта. В 2022 году грузовиками и кораблями из Украины были экспортированы товары, стоимость которых была почти одинаковая — на 16,23 и 17,86 млрд долларов соответственно. А импорта грузовики ввезли в страну в 5,5 раза больше, чем корабли. До Большой войны такого соотношения не мог предсказать ни один экономист.

С 24 февраля движение морского транспорта остановилось почти полностью. Экспортное движение по морю значительно оживилось только в августе, когда начало действовать «Зерновое соглашение». Однако в предыдущие объемы перевозок морской торговый флот не вернулся до сих пор.

Договоренности об упрощении условий работы для украинских перевозчиков с Евросоюзом позволили увеличить объем экспортируемого и импортируемого грузовиками на четверть. Дополнительно примерно по 200 тысяч тонн товаров ехали из Украины и в Украину ежемесячно начиная с июля.

Инфографика: facebook.com/Mustafanayyem

Инфографика: facebook.com/Mustafanayyem

Увеличению размеров перевозок поспособствовала и отмена разрешительного режима в том числе с Молдовой, Северной Македонией, Турцией и Грузией.

«Чтобы в дальнейшем развивать сухопутное сообщение с миром, мы работаем над увеличением пропускной способности границы — перестраиваем железнодорожную и автомобильную пограничную инфраструктуру. В этом году впервые за 25 лет открыли новый пункт — „Красноильск — Викову де Сус“, продолжаем строительство „Нижанковичей“ и „Дьяковцев“, реконструировали „Краковец-Корчову“. Имеем первые результаты переговоров с польскими коллегами об организации совместного пограничного и таможенного контроля — составили текст будущего Соглашения», — написал Найем.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Обозреватель По материалам:

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