Сколько потеряли российские банки на росте курса рубля — Finance.ua

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Сколько потеряли российские банки на росте курса рубля

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Сколько потеряли российские банки на росте курса рубля
Сколько потеряли российские банки на росте курса рубля
Укрепление курса рубля дорого обходится не только российскому бюджету, теряющему нефтяную ренту, но и банкам.
Об этом пишет The Moscow Times со ссылкой на данные Центробанка рф.
В первом квартале их общий убыток от валютной переоценки составил 149 млрд рублей.
За три месяца рубль укрепился на 21,5%, и отрицательная переоценка валютных требований банков достигла 2 трлн руб.
Валютные обязательства тоже снизились вместе с курсами валют, но меньше: разница между ними (открытая валютная позиция, ВВП) за квартал сократилась до $1,1 млрд (на 0,8 трлн руб.).
По материалам:
Економічна Правда
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