Сколько потеряли российские банки на росте курса рубля — Finance.ua

Сколько потеряли российские банки на росте курса рубля Сегодня 09:26

Сколько потеряли российские банки на росте курса рубля

Укрепление курса рубля дорого обходится не только российскому бюджету, теряющему нефтяную ренту, но и банкам.

Об этом пишет The Moscow Times со ссылкой на данные Центробанка рф.

В первом квартале их общий убыток от валютной переоценки составил 149 млрд рублей.

За три месяца рубль укрепился на 21,5%, и отрицательная переоценка валютных требований банков достигла 2 трлн руб.

Валютные обязательства тоже снизились вместе с курсами валют, но меньше: разница между ними (открытая валютная позиция, ВВП) за квартал сократилась до $1,1 млрд (на 0,8 трлн руб.).

Економічна Правда По материалам:

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