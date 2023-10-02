Сколько обойдется газ в октябре (инфографика) — Finance.ua

Сколько обойдется газ в октябре (инфографика) Сегодня 09:00 — Личные финансы

Сколько обойдется газ в октябре (инфографика)

Стало известно, сколько обойдется природный газ для бытовых потребителей в октябре 2023 года. Об этом сообщила Газ Правда.

По состоянию на 26 сентября свои годовые предложения на второй месяц осени обнародовали 12 поставщиков. Как разнятся их ценники, читайте в традиционном обзоре ГазПравды.

По сравнению с предыдущими месяцами цены на голубое топливо снова не изменятся. В зависимости от компании стоимость кубометра газа в октябре будет колебаться от 7,70 до 9,99 грн.

При этом у 7 поставщиков цена кубометра ниже 8 грн, еще у 5 — выше.

Напомним, что большинство (около 98%) украинских бытовых потребителей газа в настоящее время являются клиентами Газоснабжающей компании «Нафтогаз Украины». Это 12,4 млн. украинских домохозяйств, покупающих топливо по гарантированной цене 7,96 грн за кубометр.

Действующие годовые тарифные предложения действуют до 1 мая 2024 года включительно. То есть до конца отопительного сезона газ точно не подорожает.

Кроме того, 22 августа Кабинет Министров продлил действие ПСО (возложение специальных обязанностей) на рынке природного газа, что позволит сохранить без изменений и тарифы на тепло.

Для производителей тепла для населения ООО «ХПК «Нафтогаз Трейдинг» (на которое возложено ПСО) будет реализовывать газ по 7 420 грн за тысячу кубометров; а для производителей тепла для бюджетных организаций — по 16 390 грн за тысячу кубометров.

Для других потребителей, как сообщает Группа Нафтогаз, цена газа будет снижена относительно прошлого сезона и будет определяться по формуле, исходя из рыночных цен в Украине.

Также введен гибкий механизм использования фиксированных объемов газа производителями тепла во время отопительного сезона. Теперь производители тепловой энергии смогут использовать сэкономленный в течение месяца ресурс фиксированного объема газа в последующих периодах отопительного сезона.

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