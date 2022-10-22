Сколько нужно времени, чтобы IT-специалисту «вырасти» от стажера до лида — GlobalLogiс (инфографика) Сегодня 09:00 — Личные финансы

Молодому IT-специалисту нужно около 6 лет, чтобы профессионально вырасти от стажера (trainee) до лидера команды (team lead). Инициировать повышение может как HR-департамент и менеджер, так и инженер. Для карьерного роста специалисту нужны не только технические навыки, но и так называемые soft skills.

Такие данные приводит международная IT-компания международная IT-компания GlobalLogiс.

Переход на новые позиции: сколько времени нужно

Обычно карьера в IT начинается с позиции стажера (Trainee), далее он растет до младшего специалиста (Junior). После этого специалист становится инженером среднего уровня (Middle), старшим специалистом (Senior) и лидером команды (Team lead).

Согласно исследованию GlobalLogic, стажеру необходимо от 9 до 12 месяцев коммерческого опыта (опыта инженера на проекте, независимо от срока сотрудничества с компанией) для перехода на Junior-позицию. Для того чтобы стать инженером уровня Middle, специалисту понадобится в среднем еще около одного года. Для перехода от Middle к Senior позиции инженеру нужно еще около 2 лет. Lead позиция предполагает не менее 6 лет коммерческого опыта, поэтому для перехода на нее Senior-инженеру нужно потратить по крайней мере 2 года.

Кандидаты, с которыми IT-компании чаще всего начинают сотрудничество

Чаще всего новые специалисты компании приходят на Middle-позиции. Так, в 2021 году GlobalLogic чаще всего начинала сотрудничество со специалистами уровня Middle. Они составили 28% всех новых инженеров в компании. Тренд сохраняется и в 2022 — 32% всех новых специалистов в компании были именно Middle-инженеры.

Во время интервью новых специалистов специалисты обращают внимание на комбинацию soft и hard skills. Важно, чтобы кандидат обладал не только техническими навыками, но и умел анализировать, принимать решения и стремился профессионально развиваться.

Новички в IT: как попасть в компанию и получить первый коммерческий опыт

По сравнению с Middle-специалистами инженерам с небольшим опытом гораздо сложнее искать работу. Так, по данным опроса DOU, количество открытых позиций для таких специалистов уменьшилось на 67% в апреле 2022 года по сравнению с январем этого же года. Однако, несмотря на это, рынок продолжает преодолевать турбулентность и возвращаться к довоенным темпам привлечения молодых специалистов. Для этого компании помогают инженерам получить первый коммерческий опыт посредством образовательных инициатив.

в GlobalLogic длится, как правило, 3 месяца и существует по всем ключевым техническим направлениям в компании — C/C++, Embedded, .Net, QA, JS, DevOps, Linux Kernel, Java, Android и другие. Она позволяет пройти стажировку на реальном проекте в компании и таким образом получить первый опыт сотрудничества с IT-компанией. Например, программа для Trainee в GlobalLogic длится, как правило, 3 месяца и существует по всем ключевым техническим направлениям в компании — C/C++, Embedded, .Net, QA, JS, DevOps, Linux Kernel, Java, Android и другие. Она позволяет пройти стажировку на реальном проекте в компании и таким образом получить первый опыт сотрудничества с IT-компанией.

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