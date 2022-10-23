Сколько наличных приходится на одного жителя Украины (инфографика) — Finance.ua

Сколько наличных приходится на одного жителя Украины (инфографика) Сегодня 10:48 — Казна и Политика

Сколько наличных приходится на одного жителя Украины (инфографика)

Сумма наличных, которая была в обращении в Украине на 1 октября 2022 года, составила 677,7 млрд грн. Это на 50,1 млрд грн или на 8% больше, чем в начале 2022 года (на 1 января 2022 года — 627,6 млрд грн).

Об этом сообщает пресс-служба Национального банка.

В частности: почти 3 млрд банкнот на общую сумму 672,4 млрд грн, а также свыше 14,1 млрд монет (без памятных и инвестиционных) на сумму 5,2 млрд грн.

В то же время за последние полгода наличные в обращении в целом сократились на чуть более 1% или на 7,3 млрд грн (по состоянию на 1 апреля 2022 года в обращении находилось 685 млрд грн). За сентябрь этого года эта тенденция была еще более существенной — наличные в обращении уменьшились на 10,3 млрд грн.

По состоянию на 1 октября 2022 на одного жителя Украины приходилось: 70 банкнот и 167 платежных разменных и оборотных монет (на 1 января 2022 года — 71 и 162 шт. соответственно).

Традиционно в наличном обращении больше монет номиналом 10 копеек (28,5% от общего количества монет в обращении), а меньше всего — монет номиналом 10 гривен (0,9%).

Среди банкнот меньше всего в обращении — номиналом 10 гривен (3,9% от общего количества банкнот в обращении), ведь НБУ постепенно по мере их износа заменяет эти банкноты на соответствующие оборотные монеты, которые могут значительно дольше находиться в обращении.

Больше всего в наличном обращении банкнот номиналом 500 гривен (25,8% от общего количества банкнот в обращении), что связано с ростом спроса на номинал банкнот.

Инфографика: НБУ

«В условиях войны безопаснее и надежнее безналичные расчеты и удаленные каналы финансового обслуживания (мобильный и интернет-банкинг). Поэтому Национальный банк призывает граждан отдавать предпочтение безналичной оплате и без необходимости не посещать банковские отделения из-за повышенной угрозы повторных ракетных ударов, что наблюдается в последнее время», — подчеркнули в Нацбанке.

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