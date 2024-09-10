Сколько государство тратит на одного военного: ответ Шмыгаля — Finance.ua

Сколько государство тратит на одного военного: ответ Шмыгаля Сегодня 19:56 — Казна и Политика

Сколько государство тратит на одного военного: ответ Шмыгаля

Правительство Украины рассматривает увеличение военного сбора для финансирования армии, поскольку международные партнеры не предоставляют средства на вооруженные силы Украины.

Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль

«Когда мы планировали бюджет 2024 года совместно с МВФ, одним из прогнозов партнеров было, что война будет продолжаться до лета 2024 года. Соответственно в бюджете были запланированы военные расходы такими, какие они сейчас есть. Но у нас продолжается мобилизация, дозаполнение вакансий в ВСУ, это требует большего финансирования. Мы знаем, что финансирование каждого нашего военного для бюджета стоит 1,2 млн гривен. Соответственно, когда мы выбираем людей, мы должны увеличивать бюджет наших Вооруженных сил. Цифра в 500 млрд, которая озвучена и представлена ​​- это тот дефицит, который нужен нашим Вооруженным силам до конца этого года», сказал премьер-министр во время пресс-конференции.

По его словам, в следующем году наш план должен учитывать новые реалии, и именно в этом направлении сейчас идет дискуссия с МВФ по дальнейшему финансированию.

«Партнеры не дают средства на Вооруженные силы, мы должны финансировать самостоятельно. Мы находим ресурсы как в заимствованиях на внутреннем рынке, так и в других финансовых инструментах. Но важно, что Украина финансирует армию самостоятельно. И потому одним из источников мы видим увеличение военного сбора и вопрос справедливого распределения военного сбора в украинском обществе.

Кроме того, Кабмин рассчитывает получить около 50 млрд гривен от конфискованных российских активов, которые будут использованы как для финансирования дефицита бюджета, так и для военных нужд.

УНІАН По материалам:

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