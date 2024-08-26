Сколько дней отпуска можно взять в 2024 году: правила и нормы — Finance.ua

Сколько дней отпуска можно взять в 2024 году: правила и нормы Сегодня 20:01 — Личные финансы

Сколько дней отпуска можно взять в 2024 году: правила и нормы

Отпуск достаточно важная вещь, ведь он необходим для поддержания здоровья и продуктивности. Даже во время войны она не роскошь, а необходимость, ведь вы можете снизить стресс, восстановить силы и повысить мотивацию. Однако не все украинцы знают, какое право на отпуск они имеют в 2024 году.

Какое право на отпуск имеют украинцы

Статьей 12 Закона Украины «Об организации трудовых отношений в условиях военного положения» предусмотрено, что в период действия военного положения работник может получить ежегодный основной отпуск по решению работодателя 24 календарных дня за текущий рабочий год.

Однако она также может изменяться, например, у педагогов есть отдых удлиненной продолжительности, а именно до 56 дней в зависимости от категории.

Вместе с тем во время действия военного положения работодатель может отказать работнику в предоставлении отпуска, если тот привлечен к выполнению работ на объектах критической инфраструктуры. Но это не распространяется на определенные отпуска, а именно:

в связи с беременностью и родами;

отпуска по уходу за ребенком до достижения им трехлетнего возраста.

Обратите внимание, если вам предусмотрен отпуск большей продолжительности, чем на 24 дня, то ваш работодатель по своему решению может «ограничить» количество дней отдыха.

Важно то, что работник имеет право на ежегодные основной и дополнительные отпуска полной продолжительности в первый год работы, который наступает по истечении шести месяцев непрерывной работы на данном предприятии.

«В случае предоставления работнику указанных ежегодных отпусков до истечения шестимесячного срока непрерывной работы их продолжительность определяется пропорционально отработанному времени», — отметили в Гоструда

Следовательно, если работник работает на предприятии 11 месяцев, он все равно имеет право на все виды ежегодных отпусков полной продолжительности.

Что известно об отпуске за свой счет во время военного положения

Ранее мы уже писали о том, что с 24 декабря 2023 года вступил в силу новый закон, позволяющий работнику брать до 30 календарных дней отпуска за свой счет в течение календарного года.

До этого украинцы могли брать отпуск за свой счет только до 15 календарных дней в течение года. Она предоставлялась по семейным обстоятельствам или другим уважительным причинам. Однако по соглашению сторон работники могут брать столько дней, сколько им нужно. Больше об этом читайте в нашем материале.

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