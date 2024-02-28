Сколько денег украинцы перевели на карты из-за границы в 2023 году — Finance.ua

Сколько денег украинцы перевели на карты из-за границы в 2023 году
Более 4 миллионов украинцев выехали за границу с начала полномасштабного вторжения. Это повлияло на объемы международных переводов, в частности, поступления из-за границы в Украину сократились, а вот наоборот из страны — выросли.
Об этом рассказала заместитель председателя правления Глобус Банка Анна Довгальская в комментарии 24 каналу.
Лимиты на перевод средств из-за границы
Она напомнила, что постановлением НБУ № 18 от 24 февраля 2024 года были установлены ограничения на перевод средств за границу.
«Разрешены только переводы с карт в иностранной валюте в размере до 100 тысяч гривневого эквивалента в месяц, а с гривневых карт переводы за границу запрещены. Гривневые карты можно использовать только в ограниченных случаях, таких как оплата алиментов, оплата лечения, обучения, транспортировка больных и умерших, покупка товаров критического импорта», — отметила Довгальская.
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Лимит для перевода 100 тысяч гривен с валютных карт для переводов и операций «quasi cash» является общим. То есть, если уже осуществлен перевод с украинской валютной карты на карту за границей на 100 тысяч гривен, то совершить в этом месяце операции «quasi cash» будет невозможно.
Поэтому из-за этих ограничений объем переводов за границу уменьшился по сравнению с прошлыми годами.
Сколько перевели украинцы
В 2023 году частные денежные переводы в Украину составили 3,8 миллиарда долларов, по данным НБУ. Общий объем поступлений составил 11,5 миллиарда долларов.
«По разным оценкам за 2 года из Украины было перечислено от 200 до 500 миллионов долларов (но более точной статистики в настоящее время нет). С августа 2023 года ситуация существенно изменилась к лучшему, когда стало возможным покупать валюту в безналичной форме в размере до 50 тысяч гривневого эквивалента в месяц», — сказала Долговальская.
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Банки начали активно внедрять собственные электронные услуги по покупке/продаже безналичной валюты и быстрому переводу средств через мобильные приложения. Например, вот примерный быстрый алгоритм:
- клиент устанавливает на свой смартфон банковское приложение;
- дистанционно открывает валютную карту (например, в евро);
- через приложение покупает валюту по выгодному банковскому курсу (курс продажи валюты в приложении ниже курсов продаж в отделениях банка);
- в мобильном приложении осуществляет перевод с валютной карты на карту физического лица иностранного банка.
Поэтому мобильные банковские сервисы могут быстро приобрести популярность из-за своей скорости и удобства.
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