Сколько денег тратят на еду в Украине и других странах мира (инфографика) — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Сколько денег тратят на еду в Украине и других странах мира (инфографика)

Личные финансы
26
Сколько денег тратят на еду в Украине и других странах мира (инфографика)
Сколько денег тратят на еду в Украине и других странах мира (инфографика)
Аналитики Picodi.com сопоставили статистические данные 105 стран и подсчитали, сколько денег тратят на питание жители разных регионов мира.
Из собранных данных следует, что на продукты питания тратится от нескольких процентов до более половины всех потребительских расходов в зависимости от страны. К странам, где на еду и безалкогольные напитки, потребляемые дома, в среднем приходится менее 1/10 всех расходов, относятся США (6,7%), Сингапур (8,4%), Великобритания (8,7%), Ирландия (9,2%) и Швейцария (9,9%).
Сколько денег тратят на еду в Украине и других странах мира (инфографика)
Украина в этом рейтинге находится на 93-м месте среди 105 стран — на продукты питания и безалкогольные напитки приходится 41,6% всех расходов на потребительские товары и услуги. Сходные результаты у Молдовы (41,1%), Эфиопии (41,3%) и Камбодже (42,7%).
Самый высокий процент расходов на продукты питания среди рассматриваемых стран выявлен в Нигерии (59%), Мьянме (56,6%) и Кении (56,1%).

Сколько денег тратят на еду в странах Европы?

Самые высокие затраты на продукты питания в Европе отмечаются в Швейцарии (359 $ в месяц), Норвегии (341 $ в месяц) и Дании (311 $ в месяц), что можно объяснить общими высокими ценами в этих странах.
Расходы на питание у среднестатистического жителя Украины составляют 108 $/мес.
Самые низкие затраты на продукты питания отмечены в беларуси (98 $ в месяц) и Молдове (97 $ в месяц).
Сколько денег тратят на еду в Украине и других странах мира (инфографика)

Справка Finance.ua:

  • рост потребительских цен в Украине значительно замедлился. Финансовые аналитики и население ожидают сохранения этой тенденции;
  • НБУ прогнозирует, что инфляция в Украине существенно замедлится и составит всего 10,6% в конце 2023 года. В то же время, цены на продукты питания будут дорожать быстрее урожая лета следующего года.
Кстати, если вас интересует быстрый заем до зарплаты, с помощью портала Finance.ua можно подобрать для себя оптимальные условия.

Хочу получить деньги до зарплаты 💸

По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.