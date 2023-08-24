Сколько денег тратят на еду в Украине и других странах мира (инфографика) — Finance.ua

Сколько денег тратят на еду в Украине и других странах мира (инфографика) Сегодня 08:04 — Личные финансы

Сколько денег тратят на еду в Украине и других странах мира (инфографика)

Аналитики Picodi.com сопоставили статистические данные 105 стран и подсчитали, сколько денег тратят на питание жители разных регионов мира.

Из собранных данных следует, что на продукты питания тратится от нескольких процентов до более половины всех потребительских расходов в зависимости от страны. К странам, где на еду и безалкогольные напитки, потребляемые дома, в среднем приходится менее 1/10 всех расходов, относятся США (6,7%), Сингапур (8,4%), Великобритания (8,7%), Ирландия (9,2%) и Швейцария (9,9%).

Украина в этом рейтинге находится на 93-м месте среди 105 стран — на продукты питания и безалкогольные напитки приходится 41,6% всех расходов на потребительские товары и услуги. Сходные результаты у Молдовы (41,1%), Эфиопии (41,3%) и Камбодже (42,7%).

Самый высокий процент расходов на продукты питания среди рассматриваемых стран выявлен в Нигерии (59%), Мьянме (56,6%) и Кении (56,1%).

Сколько денег тратят на еду в странах Европы?

Самые высокие затраты на продукты питания в Европе отмечаются в Швейцарии (359 $ в месяц), Норвегии (341 $ в месяц) и Дании (311 $ в месяц), что можно объяснить общими высокими ценами в этих странах.

Расходы на питание у среднестатистического жителя Украины составляют 108 $/мес.

Самые низкие затраты на продукты питания отмечены в беларуси (98 $ в месяц) и Молдове (97 $ в месяц).

Справка Finance.ua:

рост потребительских цен в Украине значительно замедлился. Финансовые аналитики и население ожидают сохранения этой тенденции;

НБУ прогнозирует, что инфляция в Украине существенно замедлится и составит всего 10,6% в конце 2023 года. В то же время, цены на продукты питания будут дорожать быстрее урожая лета следующего года.



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