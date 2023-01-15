Сколько часов провели в пробках водители польских и других городов мира: рейтинг за 2022 год — Finance.ua

Сколько часов провели в пробках водители польских и других городов мира: рейтинг за 2022 год Сегодня 19:14 — Мир

Сколько часов провели в пробках водители польских и других городов мира: рейтинг за 2022 год

Американская компания INRIX , специализирующаяся на аналитике транспорта и занимающаяся вопросами организации дорожного движения, опубликовала свежий рейтинг Global Traffic Scorecard.

Исследование показало, где в мире в 2022 году был наибольший уровень пробок.

В целом эксперты проанализировали ситуацию с трафиком в 989 городах по всему миру за период с января по октябрь 2022 года. Что же там в Польше?

7 самых загруженных городов Польши

В мировом рейтинге Global Traffic Scorecard авторы упомянули семь польских городов. Вроцлав оказался на 35 месте общего перечня, но это первая позиция по отношению ко всем остальным городам Польши. Следовательно, вроцлавские водители, согласно исследованию, за прошедшие десять месяцев потратили в пробках 53 часа жизни.

Сколько часов провели в пробках водители из других городов:

Вроцлав — 35 место — 80 часов в пробках;

Познань — 44 место — 74 часа;

Варшава — 51 место — 64 часа;

Краков — 53 место — 66 часов;

Лодзь — 78 место — 58 часов;

Гданьск — 199 место — 37 часов;

Катовице — 250 место — 34 часа.

Какая ситуация с трафиком в мире: данные за 2022 год

В 2022 году общий рейтинг возглавил Лондон. С января по октябрь местные водители провели в пробках 156 часов. Это на 5% больше, чем за аналогичный период 2021 года.

На втором месте — Чикаго (155 часов в пробках). Тройку лидеров замыкает Париж (138 часов).

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Телеканал 24 По материалам:

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