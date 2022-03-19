Сколько будут платить украинским военным за участие в боях — Finance.ua
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Сколько будут платить украинским военным за участие в боях

Сегодня 19:51Личные финансы
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Сколько будут платить украинским военным за участие в бояхСколько будут платить украинским военным за участие в боях
Украина будет достойно платить своим защитникам. Как тем, кто непосредственно участвует в боевых действиях, так и тем, кто несет службу в относительно безопасных участках.
О заработных платах военнослужащих в период действия военного положения информирует Министерство обороны Украины в Фейсбуке.
С 24 февраля военнослужащим начисляется ежемесячное обеспечение и дополнительное вознаграждение в размере 30 тысяч гривен в месяц.
За участие в боевых действиях начисляется дополнительное денежное вознаграждение в размере 100 тысяч гривен в месяц. Пропорционально количеству дней с участием в боевых действиях.
Так, например, стрелок будет гарантированно получать 43 244 гривны в месяц. Если он в течение месяца ежедневно будет участвовать в боевых действиях — выплата составит 113 244 гривны.
Оплата труда командира бригады за месяц боев может составить 132 962 гривны.
Инфографика: facebook.com/MinistryofDefence.UA Инфографика: facebook.com/MinistryofDefence.UA

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам: Конкурент
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