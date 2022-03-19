Сколько будут платить украинским военным за участие в боях — Finance.ua

Сколько будут платить украинским военным за участие в боях

Сегодня 19:51 — Личные финансы

Сколько будут платить украинским военным за участие в боях

Украина будет достойно платить своим защитникам. Как тем, кто непосредственно участвует в боевых действиях, так и тем, кто несет службу в относительно безопасных участках.

О заработных платах военнослужащих в период действия военного положения информирует Министерство обороны Украины в Фейсбуке

С 24 февраля военнослужащим начисляется ежемесячное обеспечение и дополнительное вознаграждение в размере 30 тысяч гривен в месяц.

За участие в боевых действиях начисляется дополнительное денежное вознаграждение в размере 100 тысяч гривен в месяц. Пропорционально количеству дней с участием в боевых действиях.

Так, например, стрелок будет гарантированно получать 43 244 гривны в месяц. Если он в течение месяца ежедневно будет участвовать в боевых действиях — выплата составит 113 244 гривны.

Оплата труда командира бригады за месяц боев может составить 132 962 гривны.

Инфографика: facebook.com/MinistryofDefence.UA

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