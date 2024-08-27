Сколько банков могут присоединиться к государственной программе «Национальный кешбэк» — прогноз банкира Сегодня 11:16 — Финтех и Карты

Сколько банков могут присоединиться к государственной программе «Национальный кешбэк» — прогноз банкира

До конца 2024 года к государственной программе «Национальный кешбэк» может присоединиться ⅔ коммерческих банков, по меньшей мере 50% производителей товаров широкого потребления, к ⅔ крупных ритейлеров (сетей супермаркетов, крупных специализированных магазинов и т. п. ), а также по крайней мере ⅓ пользователей банковских карт.

Об этом заявила заместитель председателя правления Глобус Банка Анна Довгальская.

2 сентября 2024 года заработает программа «Национального кешбэка», согласно которой граждане будут получать компенсацию 10% стоимости купленных ими украинских товаров.

По ее словам, задачами программы является стимулирование развития отечественных производителей широкого спектра товаров, поощрение граждан покупать именно украинские товары по выгодным ценам, а также развитие безналичных расчетов, ведь кешбэк будет начисляться на покупки, совершенные банковской картой

«Данная программа может, с одной стороны, стимулировать отечественных производителей к популяризации собственных товаров, фактически рекламируя их в государственной платформе „Дія“ (покупать украинское станет модно), а с другой — увеличить интерес граждан к приобретению товаров именно отечественного производителя (покупать украинское станет выгодно)», — подчеркнула специалист.

Как будет работать программа «Национальный кешбэк»:

Покупатель должен открыть специальную карту для возврата средств за покупку товара в банке, являющемся участником программы, и предоставить разрешение на передачу данных о транзакциях с выбранных карт при покупке товаров в магазинах, присоединившихся к программе. Покупателю следует обновить мобильное приложение «Действие», выбрать услугу «Национальный кешбэк» и указать эту специальную карту для последующего зачисления кешбэка. При соблюдении этих условий при оплате картой покупатель будет получать возврат определенной суммы от стоимости товара с зачислением ее на специальную карту. Кешбэк можно будет потратить на приобретение медицинских товаров, оплатить коммунальные услуги, услуги мобильной связи, оплатить транспорт, определенные развлечения (кино, спорт, заведения питания), задонатить на ВСУ и т. д.

Она сообщила, что весомая часть банков предоставляет сервисы кешбэка и это уже не новость.

Читайте также: Идеальные карты для покупок в супермаркетах

«В настоящее время банковский кешбэк очень популярен у клиентов. Этот сервис позволяет клиенту ежемесячно выбирать категории товаров и услуг, по которым может получить возврат средств от 1% до 5%. Другими словами, кешбэк уже не является чем-то экстраординарным, но это дополнительный эффективный механизм лояльности и привлечение новых клиентов», — подчеркнула специалист.

Она рассказала, что для потенциальных покупателей, уже сейчас заинтересованных в возвращении средств за совершенные покупки, необходимо выбрать банк-участник программы «Национальный кешбэк» и открыть в нем специальную карту.

Справка Finance.ua:

20 августа Кабинет Министров утвердил порядок предоставления денежной помощи украинцам «Национальный кешбэк»;

внедряя кэшбек, правительство стремится предоставить финансовую поддержку гражданам, покупающим украинские товары. С помощью этой программы многие смогут своевременно оплачивать коммунальные услуги в следующем отопительном сезоне. Это поможет снять часть финансовой нагрузки с многих украинских семей;

в Минэкономики предусматривают рост ВВП к концу 2024 года на 0,25 процентного пункта благодаря программе «Национальный кешбэк».



Кстати, портал Finance.ua давно анализирует предложения по картам в Украине. Чтобы помочь вам с выбором карты онлайн, у нас на сайте работает специальный сервис. С его помощью можно быстро и комфортно выбрать для себя карту с кешбэком.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.