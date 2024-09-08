Skoda представила спальный вагон двухэтажного поезда (фото) — Finance.ua

Skoda представила спальный вагон двухэтажного поезда (фото) 08.09.2024, 02:09 — Технологии&Авто

Skoda представила спальный вагон двухэтажного поезда (фото)

Чешская компания Skoda показала концепт нового спального вагона Sleep in motion уникальной скошенной формы и планировки для двухэтажного поезда.

Спальные капсулы обладают новой геометрией кровати, которая должна улучшить комфорт сна. К тому же, каждое из спальных мест имеет длину в два метра.

Благодаря скошенной геометрии в кабине можно установить двойные капсулы. Это позволит достичь той же емкости, что и традиционные шестиместные европейские купе.

Пространство в коридорах тоже сузили. Там есть сидячие места для пассажиров со столиками. Для багажа предусмотрено отдельное личное место в поезде — под капсулой, на уровне пола.

Концепт разработал Вильгельм Бербиг во время написания диссертации и в итоге запатентовал как новую концепцию спального вагона. Макет впервые будет показан на выставке InnoTrans 2024, которая пройдет в Берлине.

The Village Україна По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.