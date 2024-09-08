Skoda представила спальный вагон двухэтажного поезда (фото) — Finance.ua
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Skoda представила спальный вагон двухэтажного поезда (фото)

Технологии&Авто
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Skoda представила спальный вагон двухэтажного поезда (фото)
Skoda представила спальный вагон двухэтажного поезда (фото)
Чешская компания Skoda показала концепт нового спального вагона Sleep in motion уникальной скошенной формы и планировки для двухэтажного поезда.
Skoda представила спальный вагон двухэтажного поезда (фото)
Спальные капсулы обладают новой геометрией кровати, которая должна улучшить комфорт сна. К тому же, каждое из спальных мест имеет длину в два метра.
Благодаря скошенной геометрии в кабине можно установить двойные капсулы. Это позволит достичь той же емкости, что и традиционные шестиместные европейские купе.
Skoda представила спальный вагон двухэтажного поезда (фото)
Пространство в коридорах тоже сузили. Там есть сидячие места для пассажиров со столиками. Для багажа предусмотрено отдельное личное место в поезде — под капсулой, на уровне пола.
Skoda представила спальный вагон двухэтажного поезда (фото)
Концепт разработал Вильгельм Бербиг во время написания диссертации и в итоге запатентовал как новую концепцию спального вагона. Макет впервые будет показан на выставке InnoTrans 2024, которая пройдет в Берлине.
По материалам:
The Village Україна
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