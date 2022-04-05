Скидка на российскую нефть достигла рекордного значения — Finance.ua
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Скидка на российскую нефть достигла рекордного значения

Сегодня 12:10Энергетика
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Международный трейдер Trafigura предлагает нефть российской марки Urals с поставкой 20-24 апреля с рекордным дисконтом в минус 34,8 доллара за баррель в бенчмарк Dated Brent.
Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на данные ценового агентства Platts.
Предыдущий максимальный дисконт в марте минус 31,35 доллара за баррель предлагал в марте нефтетрейдер Litasco.
18 марта агентство Argus сообщило, что скидка на российскую нефть в Северо-Западной Европе увеличилась до 30,2 доллара за баррель. В тот же день Международное энергетическое агентство прогнозировало сокращение экспорта российской нефти и нефтепродуктов с апреля на 3 млн баррелей в сутки.
Почему так? Аналитики связывают сильный дисконт на Urals с резким падением спроса на нефть этой марки. Европейские покупатели опасаются ужесточения санкций, принимаемых США, Великобританией и ЕС против россии в связи с ее агрессией в Украине, и предпочитают покупать альтернативные сорта нефти — Forties и Johan Sverdrup.
Удорожание морских перевозок нефти из портов россии и повышение ставок страхования, а также отказ некоторых банков открывать аккредитивы на покупку российской нефти также оказывают давление на Urals.
По материалам: Економічна Правда
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