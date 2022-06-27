Скидка -50% на выездную автомойку при оформлении автогражданки на Finance.ua Сегодня 10:44 — Личные финансы

Скидка -50% на выездную автомойку при оформлении автогражданки на Finance.ua

Finance.ua вместе с партнером Tendido при оформлении полиса ОСАГО (автогражданка) дарит скидку −50% на выездную автомойку по уникальному промокоду.

Выездная автомойка — это уникальный и комфортный сервис для водителя, который можно заказать в приложении Tendido по акционной цене.

Все, что нужно:

оформить полис автогражданки (ОСГПО) на Finance.ua и получить соответствующее письмо с промокодом;

установить мобильное приложение партнера;

указать на карте место, где стоит ваше авто, выбрать желаемые услуги и удобное для мойки время.



Все! Уже скоро чистое авто будет ждать вас. Когда мойка будет завершена, клинеры Tendido пришлют соответствующее уведомление вам в приложение.

*Акция действует только для тех клиентов, которые в поле Место регистрации владельца при заказе указывают город Киев. Уникальный промокод будет выслан вам на email.

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