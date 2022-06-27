Скидка -50% на выездную автомойку при оформлении автогражданки на Finance.ua — Finance.ua
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Скидка -50% на выездную автомойку при оформлении автогражданки на Finance.ua

Личные финансы
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Скидка -50% на выездную автомойку при оформлении автогражданки на Finance.ua
Скидка -50% на выездную автомойку при оформлении автогражданки на Finance.ua
Finance.ua вместе с партнером Tendido при оформлении полиса ОСАГО (автогражданка) дарит скидку −50% на выездную автомойку по уникальному промокоду.
Выездная автомойка — это уникальный и комфортный сервис для водителя, который можно заказать в приложении Tendido по акционной цене.

Все, что нужно:

  • оформить полис автогражданки (ОСГПО) на Finance.ua и получить соответствующее письмо с промокодом;
  • установить мобильное приложение партнера;
  • указать на карте место, где стоит ваше авто, выбрать желаемые услуги и удобное для мойки время.
Все! Уже скоро чистое авто будет ждать вас. Когда мойка будет завершена, клинеры Tendido пришлют соответствующее уведомление вам в приложение.
*Акция действует только для тех клиентов, которые в поле Место регистрации владельца при заказе указывают город Киев. Уникальный промокод будет выслан вам на email.

Оформить автогражданку

По материалам:
Finance.ua
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