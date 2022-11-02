Ситуация на валютном рынке улучшилась: предложение долларов растет — Данилишин — Finance.ua
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Ситуация на валютном рынке улучшилась: предложение долларов растет — Данилишин

Валюта
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Увеличение предложения иностранной валюты со стороны клиентов банков на фоне сокращения спроса на нее обусловило положительное сальдо сделок на межбанковском рынке по клиентским сделкам.
Об этом сообщает глава Совета Национального банка Украины (НБУ) Богдан Данилишин в Facebook.
«Продажа иностранной валюты Национальным банком на рынке на прошлой неделе составила 228 млн долларов, что более чем вдвое меньше, чем за неделю до этого», — написал он.
По его словам, о сбалансированном влиянии внешнеэкономических операций резидентов Украины с остальным миром на курс гривны свидетельствует также динамика платежного баланса Украины в январе-сентябре 2022 года.
В частности, текущий счет платежного баланса за девять месяцев 2022 года был сведен с профицитом более 8,5 млрд долларов (за соответствующий период 2021 года был отрицательным на уровне −1,5 млрд долларов).
Напомним, Национальный банк Украины (НБУ) в течение недели с 24 по 28 октября 2022 года купил на межбанковском валютном рынке 13,50 млн долларов и продал 227,59 млн долларов.
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По материалам:
РБК-Україна
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