Ситуация на рынке жилья: нераспроданный запас и рисковая инвестиция — Finance.ua

Ситуация на рынке жилья: нераспроданный запас и рисковая инвестиция Сегодня 10:00 — Недвижимость

Ситуация на рынке жилья: нераспроданный запас и рисковая инвестиция

До начала полномасштабного вторжения недвижимость была одним из любимых инструментов инвестирования средств среди украинцев. А рынок жилой недвижимости, как первичный, так и вторичный сегмент, был достаточно активен даже при отсутствии развитого ипотечного кредитования.

Но с момента российского вторжения ситуация на рынке изменилась. Особенно пострадал первичный рынок, ведь во многих регионах, в том числе и в столице, строительство останавливалось на несколько месяцев. УНН опросил экспертов по поводу того, какова ситуация на рынке сейчас.

Летнее затишье или стагнация?

Лето и до начала полномасштабной войны было не самым горячим сезоном купли-продажи жилья. Конечно, этот год — не исключение. Даже некоторая активизация предыдущих нескольких месяцев сейчас если и наблюдается, то только на вторичном рынке — есть определенное количество сделок, в частности, касающихся того жилья, которое решили продать те, кто планирует остаться за границей.

«Вторичный рынок недвижимости на сегодняшний день довольно активен, первичный находится в процессе стагнации», — говорит первый вице-президент Союза специалистов недвижимого имущества Украины Лариса Ставинога.

Осенью эксперты ожидают некоторого оживления. Причины таких прогнозов разные: от традиционного оживления деловой активности осенью, психологической потребности жить дальше даже во время войны — до запуска новой программы кредитования от Укрфинжилье, которая начнет работать с 1 августа.

Но и переменных, которые могут негативно повлиять на уровень продаж жилья во всех сегментах рынка тоже немало — инфляция, падение уровня доходов украинцев, выезд за границу и самое главное — возможны разрушения, вызванные вражескими атаками.

«Люди не спешат покупать и из-за безопасности — сегодня никто не застрахован от возможных разрушений, и за неимением средств — существенный рост курса валют и достаточно высокая инфляция значительно уменьшили покупательную способность населения. А стоимость строительства выросла», — говорит президент «Киевгорстроя» Игорь Кушнир.

По его оценкам, объем рынка первичной недвижимости в столице «усохся» до 20% от довоенного уровня. Людей, если и интересует приобретение жилья в столице, то на вторичке или во введенной в эксплуатацию новостройке, где осталось только сделать ремонт.

Если же говорить о ситуации на рынке жилья в других городах, то, по словам президента Союза специалистов по недвижимости Украины Виктора Несина, в Херсоне рынка пока нет, а в Харькове наблюдается очень слабый спрос. В целом, рынок живой в западном регионе, в таких городах как Львов, Тернополь, Ивано-Франковск.

Купить нельзя арендовать

Недавно свою оценку ситуации на рынке обнародовал Нацбанк. Главный вывод — рынок в кризисе. В Украине за год полномасштабной войны было выдано менее 250 кредитов на покупку жилья — рынок ипотеки не работает. Не справляются и государственные программы поддержки. Спрос на жилье подавлен из-за войны, эмиграции, падения доходов. Вероятно, еще долго будет оставаться таким. По оценкам НБУ, сейчас аренда жилья выгоднее, чем его приобретение.

«О том, что цены на рынке недвижимости далеки от своего природного, подкрепленного рыночными факторами уровня, свидетельствует и соотношение цены и аренды. Оно и дальше почти вдвое превышает историческое среднее», — говорится в отчете НБУ. Регулятор делает вывод: арендовать выгоднее.

Перспектива дефицита и отложенный спрос

В первом квартале 2023 года в Украине ввели в эксплуатацию почти 25 000 новых квартир, но это строительство, начатое до полномасштабной войны.

Новые проекты большинство застройщиков начинать не рискуют (единичные исключения встречаются в западных областях). Причина проста — люди неохотно инвестируют в недвижимость, как жилую, так и коммерческую, и, соответственно, новое строительство, даже при наличии у застройщика финансовой подушки безопасности, — дело рискованное.

«Поскольку жилищный фонд уменьшается из-за разрушений, а новые проекты начинаются все реже, все более вероятным становится дефицит предложения на рынке жилья в долгосрочной перспективе», — прогнозирует НБУ.

Оживить рынок могут инвестиции, считает директор аналитико-исследовательского центра «Институт города» Александр Сергиенко.

«Единственный фактор, который может растормошить рынок недвижимости, — это поступление инвестиций в строительную отрасль. Сейчас поступлений нет по понятным причинам — инвестиции не идут туда, где идет война. Есть только гуманитарные проекты для строительства жилья тем, кто его потерял. А рыночного улучшения, когда люди просто улучшают свои условия жилья, не будет пока, потому что нет инвестиций», — объясняет эксперт.

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УНН По материалам:

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