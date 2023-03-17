Швейцарская ассоциация банкиров разрабатывает проект по запуску депозитных токенов — Finance.ua

Швейцарская ассоциация банкиров разрабатывает проект по запуску депозитных токенов
На этой неделе Швейцарская ассоциация банкиров (SBA) опубликовала «белую книгу» по проекту выпуска депозитных токенов. Эта концепция разработана в рамках Project Guardian и позиционируется как «фундамент» стабильных цифровых денег.
Депозитный токен — это токенизированный актив на базе вклада в фиате. Фактически это аналог стейблкоина. В JPMorgan Chase его называют «денежным эквивалентом» блокчейна.
Он позиционируется как «трансформационное звено» на пути к более регулируемым и подконтрольным стейблкоинам. В SBA считают, что запуск такого продукта позволит подстегнуть развитие цифровой экономики Швейцарии.
Ассоциация предлагает три основных концепции реализации проекта:
- стандартизированные активы, выпущенные в соответствии с едиными требованиями ко всем финансовым контрагентам;
- множество токенов, когда любой банк может заменить собственный «стейблкоин»;
- общие активы, выпущенные лицензированными банками-участниками проекта.
Все депозитные токены будут деноминированы в швейцарских франках, а также выпускаться и погашаться с помощью смарт-контрактов. Также в SBA предположили возможность разработки «монеты» как ценной бумаги, что должно увеличить охват и темп роста проекта.
«С технической точки зрения все выявленные экономические и юридические вопросы вполне решаемы. Депозитный токен должен работать на общедоступной цепочке блоков, чтобы обеспечить достаточную конфиденциальность и эффективность транзакций», — говорится в релизе.
Что-то похожее изучают в Японии. Несколько местных банков планируют выпустить собственные.
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