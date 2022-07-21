Швейцария готовится к нехватке электроэнергии — Finance.ua

Швейцария готовится к нехватке электроэнергии Сегодня 12:30 — Энергетика

Швейцария готовится к нехватке электроэнергии и газа из-за войны рф против Украины, возможны перебои со снабжением газа. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.

«Майкл Франк, директор ассоциации швейцарских электроэнергетических компаний VSE, заявил, что Швейцария планирует ввести более строгие меры по энергосбережению в случае необходимости», — говорится в сообщении.

Отмечается, что сначала правительство запросит добровольные меры по сбережению — кампания по информированию общественности должна состояться в следующем месяце — затем оно может ограничить второстепенные виды использования, такие как освещение витрин, использование мобильных обогревателей или ночное освещение, сказали на брифинге в Берне.

Затем, в экстремальном сценарии, правительство может приказать приблизительно 30 тысячам компаний сэкономить до 30% энергопотребления. По оценке эти первые три фазы могут сократить спрос на электроэнергию на 25-30%.

В крайнем случае Берн может отключить часть сети.

Высокопоставленное должностное лицо коммунального сектора заявило, что Швейцария может прибегнуть к непрерывному четырехчасовому отключению электроэнергии в регионах, если энергетический кризис в Европе приведет к недостатку электроэнергии зимой.

УНН По материалам:

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