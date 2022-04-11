Шведская компания Ericsson приостанавливает бизнес на россии на неопределенный срок — Finance.ua
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Шведская компания Ericsson приостанавливает бизнес на россии на неопределенный срок

Сегодня 12:43Фондовый рынок
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Шведская компания Ericsson приостанавливает бизнес на россии на неопределенный срокШведская компания Ericsson приостанавливает бизнес на россии на неопределенный срок, techgraph.co
Шведская телекоммуникационная компания Ericsson в свете последних событий и санкций Европейского Союза приостановит свою деятельность с клиентами в россии на неопределенный срок.
Об этом говорится в пресс-релизе компании.
Ericsson сотрудничает с клиентами и партнерами по бессрочной приостановке пострадавшего бизнеса. Приоритетным для компании является сосредоточение на безопасности и благосостоянии сотрудников на россии. Отмечается, что они будут отправлены в оплачиваемый отпуск.
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Как следствие, Ericsson создает резерв в размере 0,9 млрд шведских крон в первом квартале 2022 года на покрытие обесценивания активов и другие исключительные расходы. Расходы на увольнение персонала не включены.
Ранее тайваньский производитель электроники Acer решил приостановить свой бизнес на россии. Кроме того, японская Komatsu, мировой лидер по производству строительной и горной техники, также уходит из россии.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам: Mind
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