Швеция стала крупнейшим нетто-экспортером электроэнергии в Европе — Finance.ua

Швеция стала крупнейшим нетто-экспортером электроэнергии в Европе Сегодня 15:32 — Энергетика

Швеция стала крупнейшим нетто-экспортером электроэнергии в Европе

Швеция обошла Францию как самый крупный нетто-экспортер электроэнергии в Европе в первой половине этого года.

По данным энергетической аналитической платформы EnAppSys , Швеция экспортировала 16 ТВт-ч в течение первых шести месяцев 2022 года. При этом большая часть шведской электроэнергии поступает в Финляндию (7 ТВт-ч) и Данию (4 ТВт-ч).

Обычно Франция экспортирует больше электроэнергии, чем импортирует, но структурные проблемы с ее ядерным сектором привели к тому, что ей пришлось получать значительные объемы электроэнергии из других стран в первой половине 2022 года, поэтому экспорт из Франции сократился вдвое по сравнению с предыдущим полугодием.

Вторым крупнейшим нетто-экспортером за этот период была Германия с 15,4 ТВт-ч, что вдвое превышает уровень предыдущего полугодия 2021 года. Болгария оказалась на третьем месте с 6,6 ТВт-ч.

Италия оставалась крупнейшим нетто-импортером в течение первых шести месяцев 2022 года, получив 22 ТВт-ч из-за пределов страны, из которых 9,6 ТВт-ч поступило из Швейцарии и 6,7 ТВт-ч из Франции.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Економічна Правда По материалам:

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