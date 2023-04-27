Штрафуют и отбирают права: водителям сообщили о незаконности популярного «нарушения» — Finance.ua

Штрафуют и отбирают права: водителям сообщили о незаконности популярного «нарушения» Сегодня 19:14 — Технологии&Авто

Украинских водителей часто штрафуют за трещину на лобовом стекле, ссылаясь на ч.1 ст. 121 КУоАП, поскольку это считается технической неисправностью. При повторном нарушении водителя лишают права управления транспортным средством от 3 до 6 месяцев. Но на самом деле наказывать за это не могут, сообщает «Дорожный адвокат».

Действительно, согласно п.6.8.5 ДСТУ 3649:2010 на лобовом стекле не должно быть сколов или трещин в зоне работы стеклоочистителей. Но в то же время данные повреждения не являются техническими неисправностями транспортного средства.

Согласно п.31.3 ПДД, управлять автомобилем запрещается в следующих случаях:

• при изготовлении или переоборудовании с нарушением требований стандартов, правил и нормативов по безопасности дорожного движения; • если не пройден обязательный техконтроль (для подлежащих ему ТС); • если номерные знаки не соответствуют требованиям соответствующих стандартов; • при нарушении порядка установки и использования специальных световых и звуковых сигнальных устройств.

То есть в списке не указано, что запрещается управлять автомобилем с трещиной на лобовом стекле. Таким образом, этот дефект не входит в перечень технических неисправностей и ездить на таком транспортном средстве можно.

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Автотема По материалам:

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