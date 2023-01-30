Штаты договорились об ограничении экспорта машин для производства чипов в Китай — Finance.ua

Штаты договорились об ограничении экспорта машин для производства чипов в Китай Сегодня 22:34 — Технологии&Авто

Штаты договорились об ограничении экспорта машин для производства чипов в Китай

Япония и Нидерланды будут вводить ограничения на экспорт в Китай некоторой техники для производства современных чипов.

Об этом со ссылкой на собственные информированные источники пишет Bloomberg

«Администрация президента Байдена заключила соглашение с Нидерландами и Японией об ограничении экспорта в Китай некоторых современных приборов для создания чипов», — говорится в материале.

Отмечается, что соглашение призвано помешать Китаю создать свои мощности по производству чипов. Оно расширит действие некоторых экспортных ограничений, принятых в США в октябре, на японские и нидерландские компании.

«Намерений публично объявлять об ограничениях пока нет, а на их имплементацию могут уйти месяцы, необходимые обоим государствам для финализации юридических аспектов», — утверждает Bloomberg.

Издание отмечает, что Япония и Нидерланды запретят своим производителям поставлять Китаю некоторые типы машин для иммерсионной литографии.

Премьер-министр Нидерландов уклонился от прямого ответа на вопрос о заключении подобного соглашения с США. «Обсуждение идет уже долгое время, но мы не обнародуем информацию об этом. Если, в конце концов, о чем-то будет договорено, не уверен, что это будет очень публичным», — сказал Рютте.

Укрінформ По материалам:

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