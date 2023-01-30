Штаты договорились об ограничении экспорта машин для производства чипов в Китай — Finance.ua
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Штаты договорились об ограничении экспорта машин для производства чипов в Китай

Технологии&Авто
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Штаты договорились об ограничении экспорта машин для производства чипов в Китай
Штаты договорились об ограничении экспорта машин для производства чипов в Китай
Япония и Нидерланды будут вводить ограничения на экспорт в Китай некоторой техники для производства современных чипов.
Об этом со ссылкой на собственные информированные источники пишет Bloomberg.
«Администрация президента Байдена заключила соглашение с Нидерландами и Японией об ограничении экспорта в Китай некоторых современных приборов для создания чипов», — говорится в материале.
Отмечается, что соглашение призвано помешать Китаю создать свои мощности по производству чипов. Оно расширит действие некоторых экспортных ограничений, принятых в США в октябре, на японские и нидерландские компании.
«Намерений публично объявлять об ограничениях пока нет, а на их имплементацию могут уйти месяцы, необходимые обоим государствам для финализации юридических аспектов», — утверждает Bloomberg.
Издание отмечает, что Япония и Нидерланды запретят своим производителям поставлять Китаю некоторые типы машин для иммерсионной литографии.
Премьер-министр Нидерландов уклонился от прямого ответа на вопрос о заключении подобного соглашения с США. «Обсуждение идет уже долгое время, но мы не обнародуем информацию об этом. Если, в конце концов, о чем-то будет договорено, не уверен, что это будет очень публичным», — сказал Рютте.
По материалам:
Укрінформ
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