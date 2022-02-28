Шотландия анонсировала первый пакет гуманитарной помощи для Украины на 4 млн фунтов — Finance.ua
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Шотландия анонсировала первый пакет гуманитарной помощи для Украины на 4 млн фунтов

Сегодня 16:19Казна и Политика
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Флаг ШотландииФлаг Шотландии
Шотландия анонсировала первый пакет гуманитарной помощи для Украины в связи с агрессией РФ общей стоимостью 4 млн фунтов стерлингов (5 млн долларов).
Об этом сообщила первый министр Шотландии Никола Стерджен.
«Шотландское правительство подтверждает начальную гуманитарную помощь для Украины — 4 млн фунтов плюс предоставление важнейших медицинских товаров, таких как оборудование для анестезии, шприцы, перевязочный материал. Мы будем сотрудничать с гуманитарными организациями и другими частями Британии, чтобы передать помощь туда, где она наиболее нужна», — сообщила Никола Стерджен.
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Ранее Франция отправила 33 тонны гуманитарной помощи для Украины, груз был доставлен в Польшу.
Также в правительстве Британии допустили расширение своих пересмотренных правил въезда для граждан Украины, которых хотят забрать родственники в Британии в связи с войной.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам: Економічна Правда
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