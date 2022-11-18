Шмыгаль рассказал, что будет изменено в экономике Украины после победы — Finance.ua
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Шмыгаль рассказал, что будет изменено в экономике Украины после победы

Казна и Политика
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Шмыгаль рассказал, что будет изменено в экономике Украины после победы
Шмыгаль рассказал, что будет изменено в экономике Украины после победы
Правительство планирует построить новую экономику Украины на восьми факторах.
Об этом во время Киевского международного экономического форума заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, отметив при этом, что первым из них является евроинтеграция Украины.
«Это не просто подписанное соглашение об ассоциации и безвизовом режиме, это целый ряд так называемых безвизов», — сказал он. Шмыгаль добавил, что до конца года планируется принять еще 107 законов и подзаконных актов, чтобы выполнить обязательства Украины в сфере евроинтеграции.
Вторым фактором, по словам главы правительства, должна стать диджитализация.
«Это уменьшение роли государства в экономике, упрощение всех процедур. Разрешения, лицензии, сертификаты, реестры, налоги, таможня — все это должно быть в электронной форме», — уточнил Шмыгаль.
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Также он добавил, что другими факторами строительства новой экономики Украины станут оборонно-промышленный комплекс, энергетика, аграрный сектор, IT, строительство и новая инфраструктура. Главным драйвером перемен в этих отраслях, по его словам, станет частный сектор.
Шмигаль также отметил, что развитие предприятий перерабатывающей отрасли является одним из приоритетов для правительства, поэтому оно будет создавать условия для этого.
«Что интересует меня как премьер-министра и нас как правительство — это создание добавленной стоимости, потому что это то, что даст нам быстро вернуть наш ВВП до довоенного уровня и превысить его. То есть это не просто сырьевое государство — в аграрном секторе, в добыче, в переработке мы должны двигаться очень активно. Будем создавать условия для развития перерабатывающей промышленности и здесь упор будем делать на средний бизнес», — сказал он.
Шмигаль добавил, что Агентство США по международному развитию (USAID) со следующего года будет поддерживать средний бизнес в создании перерабатывающих предприятий.

Справка Finance.ua:

  • ВВП страны во втором квартале этого года снизился на 37,2% по сравнению со вторым кварталом прошлого года. В свою очередь Минэкономики сообщило, что ВВП за девять месяцев упал на 30%.
  • Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что программа кредитования «доступные кредиты 5-7-9%» в 2023 году будет сохранена, а также продолжат действовать программы, помогающие бизнесу сохранить рабочие места и привлекать новых сотрудников.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
УНІАН
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