Шмыгаль: Готовимся к вероятному долгосрочному отсутствию электроэнергии и отопления — Finance.ua
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Шмыгаль: Готовимся к вероятному долгосрочному отсутствию электроэнергии и отопления

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Украинские власти готовятся к разным сценариям прохождения зимы, в том числе учитывают вероятное долгосрочное отсутствие электроэнергии и отопления в некоторых регионах.
Об этом Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сказал на международной конференции «Солидарность с украинским народом» в Париже.
«Намерение россии погрузить Украину во тьму — это вызов для цивилизованного мира. Мы не сомневаемся, что мир не допустит, чтобы эти кровожадные террористические планы россии воплотились в жизнь. Мы готовимся к разным сценариям, одним из которых может стать долгосрочное отсутствие света или тепла в отдельных регионах страны», — отметил Шмыгаль.
По его словам, власти и силы обороны понимают, что россия точно продолжит террористические атаки и не откажется от своих намерений разрушить нашу энергосистему. Но украинцы мужественно держат этот удар. Так, 24 ноября был нанесен очередной удар против энергосистемы, люди остались без света и воды, но и этот террор не заставил украинцев паниковать.
Он напомнил, что через два месяца планомерных атак ракетами и дронами враг повредил почти 50% украинской энергосистемы. Но украинская энергосистема сохраняет цельность и управляемость, а наши энергетики 24 часа в сутки выполняют свою работу.
По материалам:
Укрінформ
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